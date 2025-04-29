【關稅戰】外交部回應波音風波：美方應在平等尊重基礎上開展對話

《經濟通通訊社２９日專訊》中美貿易戰持續膠著之際，中國航空公司早前拒收一批波音飛
機。商務部一方面稱美方揮舞關稅大棒令中國相關航空公司、美國波音公司深受其害，同時表示
願繼續支持兩國企業開展正常的商業合作。
對此，今日下午外交部發言人郭嘉昆強調，中方在關稅問題上的立場是一貫的。如果美方希
望通過對話來解決問題的話，那麼就要停止威脅和施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開
展對話。（ｒｙ）
《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇
29/04/2025 16:19
《經濟通通訊社２９日專訊》中美貿易戰持續膠著之際，中國航空公司早前拒收一批波音飛
機。商務部一方面稱美方揮舞關稅大棒令中國相關航空公司、美國波音公司深受其害，同時表示
願繼續支持兩國企業開展正常的商業合作。
對此，今日下午外交部發言人郭嘉昆強調，中方在關稅問題上的立場是一貫的。如果美方希
望通過對話來解決問題的話，那麼就要停止威脅和施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方開
展對話。（ｒｙ）
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