【關稅戰】沃爾瑪據報自行承擔高額關稅，要求中國供應商恢復發貨

《經濟通通訊社２９日專訊》全球零售巨頭沃爾瑪對於美國對等關稅的態度出現戲劇性變化

，據《證券時報》報道，沃爾瑪從最初要求中國供應商自行承擔高額關稅，到短短２０天後迫於

庫存壓力選擇自行吸收關稅、恢復中國進貨。



江蘇省和浙江省是受中美關稅戰重創的出口大省，不過報道引述《南華早報》指，兩省部分

製造商已收到沃爾瑪等美國主要零售商的通知，要求他們近日恢復發貨。其中，寧波一家大型文

具和辦公用品出口商周一收到沃爾瑪通知，恢復對美國正常發貨。該公司表示，新進口關稅的成

本將由美國客戶承擔。



與此同時，有外媒報道指，家得寶（Ｔｈｅ Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ）和塔吉特

（Ｔａｒｇｅｔ，又譯「目標百貨」）也開始敦促中國供應商恢復發貨，並同意承擔關稅，而且

這些美國零售商是在白宮與美國總統特朗普會晤後作出這一決定。



此前有外媒引述知情人士透露，特朗普在當地時間２１日於白宮與主要零售商會面，出席的

包括沃爾瑪、家得寶（Ｔｈｅ Ｈｏｍｅ Ｄｅｐｏｔ）、勞氏（Ｌｏｗｅ＇ｓ）和目標百貨等

公司的代表。會後目標百貨發言人稱，與特朗普以及零售業同行進行了富有成效的會面；沃爾瑪

發言人亦稱，此次會談「富有成果」。家得寶的發言人則稱，公司期待與白宮繼續保持建設性對

話。（ｓｌ）

