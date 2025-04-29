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AH股新聞

29/04/2025 17:43

【數據前瞻】機構料４月中國製造業ＰＭＩ跌至４９﹒８，重回收縮

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國４月官方製造業ＰＭＩ及財新製造業ＰＭＩ均將於明日上
午公布，據《路透》綜合３０家分析機構預估中值顯示，中國４月官方製造業ＰＭＩ料跌至
４９﹒８，創三個月最低，為擴張兩個月後再度陷入收縮區間。另據１７家機構預估中值顯示，
財新４月中國製造業料同樣降至４９﹒８，為七個月低點，此前連續六個月位於擴張區間。
　
＊美國超高關稅落地、「搶出口」效應消退＊
　
　　隨著美國加徵超高關稅落地、「搶出口」效應消退且影響向生產端傳遞，中國４月工業活動
恐表現欠佳。野村證券首席中國經濟學家陸挺指，中國經濟同時面臨兩大拖累因素：房地產行業
危機仍在持續，以及史無前例的中美貿易戰。陸挺並稱，美國徵收高額關稅的影響開始逐步顯現
，４月戰略性新興產業採購經理人指數（ＥＰＭＩ）大幅下滑即可為證。
　
　　４月中國ＥＰＭＩ環比大幅下行１０﹒２個點至４９﹒４。中采諮詢表示，往年４月份的季
節性回落一般為２－３個點，美國加徵關稅大幅增加了回落幅度，關稅壁壘壓力下，部分企業處
於觀望、停滯狀態，明顯地制約了企業的生產和需求。
　
　　廣發證券資深宏觀分析師王丹亦認為，４月官方製造業ＰＭＩ有較大概率放緩。從季節性來
看，４月同為工業旺季，但環比一般略弱於３月；從ＥＰＭＩ數據來看，出口影響並且向生產端
傳遞，這對於ＰＭＩ來說同樣成立。王丹並指出，從高頻數據看，紡服鏈等外需相關行業開工放
緩，同時內需鏈的鋼鐵、焦化等開工率偏強，可能受財政加快落地的影響，將對ＰＭＩ形成一定
支撐和對沖。（ｓｌ）

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