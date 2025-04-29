《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒０３％，電力弱，ＰＥＥＫ材料爆發

《經濟通通訊社２９日專訊》中美貿易戰持續，美財長貝森特指美國政府的「各個方面」都

與中國有聯繫，促北京先採取措施為局勢降溫，並強調有升級局勢的備選方案。中國態度依然強

硬，外交部長王毅稱，若選擇妥協退縮，只會讓霸凌者得寸進尺；外交部更發布題為《不跪！》

的雙語影片，表明立場。



投資者態度觀望，滬深兩市半天成交６４５７億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量

７０１億元或近一成。三大股指早間走勢分化，滬綜指上午收跌０﹒０３％，報３２８７﹒４５

點，深成指則升０﹒０９％，創業板升０﹒０５％。



盤面上，電力股陷入調整，板塊收跌２％，浙能電力（滬：６０００２３）挫９﹒０８％，

一季度淨利同比銳減逾四成。白酒股跌幅靠前，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）跌約９﹒２％。



上漲方面，ＰＥＥＫ材料概念爆發，板塊指數半天漲近７％，聚賽龍（深：３０１１３１）

及新瀚新材（深：３０１０７６）升２０％封板。機器人概念股亦彈，國家地方共建人形機器人

創新中心科學家預計，人形機器人在２０２６年將正式進入通用化產品序列；彼時，機器人將不

再局限於特定領域，而是能夠作為通用化產品廣泛應用於各個領域和場景。（ｒｙ）

