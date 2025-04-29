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29/04/2025 13:40

《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２３％，深成指軟０﹒１８％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後疲軟，滬綜指跌幅擴至０﹒２３％，報
３２８０﹒８５點，深成指升走低０﹒１８％，創業板指軟０﹒１６％，滬深３００指數跌
０﹒３６％。上海Ｂ股升０﹒３３％，深圳Ｂ股跌０﹒５８％。電力、旅遊股續領跌。（ｒｙ）

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