《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒２３％，深成指軟０﹒１８％

《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後疲軟，滬綜指跌幅擴至０﹒２３％，報
３２８０﹒８５點，深成指升走低０﹒１８％，創業板指軟０﹒１６％，滬深３００指數跌
０﹒３６％。上海Ｂ股升０﹒３３％，深圳Ｂ股跌０﹒５８％。電力、旅遊股續領跌。（ｒｙ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
29/04/2025 13:40
《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後疲軟，滬綜指跌幅擴至０﹒２３％，報
３２８０﹒８５點，深成指升走低０﹒１８％，創業板指軟０﹒１６％，滬深３００指數跌
０﹒３６％。上海Ｂ股升０﹒３３％，深圳Ｂ股跌０﹒５８％。電力、旅遊股續領跌。（ｒｙ）
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情
上一篇新聞︰29/04/2025 14:01 英偉達回應分拆中國業務傳聞：完全假消息，毫無根據
29/04/2025 14:31 《中日關係》日中友好議員聯盟代表團訪華，冀水產解禁、再租熊貓
29/04/2025 14:31 《Ａ股焦點》ＡＩ醫療股走高，七部門聯合部署醫藥工業數智化轉型
29/04/2025 14:10 《駐京專電》發改委能源局發文：放寬電力限價，不再運行調峰功能
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N