《Ａ股行情》五一假前淡靜，滬指收跌０﹒０５％，兩市成交僅萬億

《經濟通通訊社２９日專訊》內地五一假期將至，Ａ股５月１日至５日休市，避險觀望情緒

有所升溫，節前市場呈縮量盤整。滬綜指今日收跌０﹒０５％，報３２８６﹒６５點，深成指跌

０﹒０５％，創業板指跌０﹒１３％。成交續減，滬深兩市全日成交額１﹒０２萬億元（人民幣

．下同），較上個交易日回落３４３億元或３％。電力及石油板塊跌幅居前。



南華期貨權益與固收研究分析師王映估計，五一假前最後兩個交易日，信息面相對平淡的情

況下，股指亦不會有明顯波動。



市場繼續關注中美貿易戰動態。美國財政部長貝森特強調中國需主動為關稅戰降溫，並稱有

升級局勢的備選方案。中國外交部官方微博今天發布題為《不跪》的視頻，指出向霸權低頭「就

如同飲鴆止渴」，只能陷入更加深重的危機，並呼籲全世界同舟共濟。



板塊方面，ＰＥＥＫ材料領漲概念板塊，全天升幅達６﹒３％；日用化工股收升３﹒２％，

機器人股反彈２﹒３％。下跌方面，發改委、國家能源局印發《電力輔助服務市場基本規則》其

中提出適當放寬市場限價，不再運行調峰功能，電力板塊跌近２％。滬深兩市個股升多跌少，今

日近３４００隻個股上漲。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７７５﹒０８ －０﹒１７

上證指數 ３２８６﹒６５ －０﹒０５ ４３０８﹒８１

深證成指 ９８４９﹒８０ －０﹒０５ ５９１２﹒３９

創業板指 １９３１﹒９４ －０﹒１３

科創５０ １００３﹒８７ ＋０﹒１０

Ｂ股指數 ２５２﹒２４ ＋０﹒６３ １﹒３７

深證Ｂ指 １１６６﹒３６ －０﹒８３ ０﹒５７

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