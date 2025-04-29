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AH股新聞

29/04/2025 15:07

《Ａ股行情》五一假前淡靜，滬指收跌０﹒０５％，兩市成交僅萬億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地五一假期將至，Ａ股５月１日至５日休市，避險觀望情緒
有所升溫，節前市場呈縮量盤整。滬綜指今日收跌０﹒０５％，報３２８６﹒６５點，深成指跌
０﹒０５％，創業板指跌０﹒１３％。成交續減，滬深兩市全日成交額１﹒０２萬億元（人民幣
．下同），較上個交易日回落３４３億元或３％。電力及石油板塊跌幅居前。
　
　　南華期貨權益與固收研究分析師王映估計，五一假前最後兩個交易日，信息面相對平淡的情
況下，股指亦不會有明顯波動。
　
　　市場繼續關注中美貿易戰動態。美國財政部長貝森特強調中國需主動為關稅戰降溫，並稱有
升級局勢的備選方案。中國外交部官方微博今天發布題為《不跪》的視頻，指出向霸權低頭「就
如同飲鴆止渴」，只能陷入更加深重的危機，並呼籲全世界同舟共濟。
　
　　板塊方面，ＰＥＥＫ材料領漲概念板塊，全天升幅達６﹒３％；日用化工股收升３﹒２％，
機器人股反彈２﹒３％。下跌方面，發改委、國家能源局印發《電力輔助服務市場基本規則》其
中提出適當放寬市場限價，不再運行調峰功能，電力板塊跌近２％。滬深兩市個股升多跌少，今
日近３４００隻個股上漲。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３７７５﹒０８　－０﹒１７　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３２８６﹒６５　－０﹒０５　　　　４３０８﹒８１　　
　　深證成指　　９８４９﹒８０　－０﹒０５　　　　５９１２﹒３９　　
　　創業板指　　１９３１﹒９４　－０﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１００３﹒８７　＋０﹒１０　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　２５２﹒２４　　＋０﹒６３　　　　　１﹒３７　　　　
　　深證Ｂ指　　１１６６﹒３６　－０﹒８３　　　　　０﹒５７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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