《Ａ股焦點》阿里概念早盤活躍，千問３模型挑戰行業領導者

《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）旗下阿里雲宣布推出Ｑｗｅｎ３（簡

稱千問３），這是Ｑｗｅｎ系列大型語言模型的最新成員，參數量僅為ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１

的三分一，成本大幅下降。其旗艦模型Ｑｗｅｎ３－２３５Ｂ－Ａ２２Ｂ在代碼、數學、通用能

力等基準測試中，與ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１、ｏ１、ｏ３－ｍｉｎｉ、Ｇｒｏｋ－３和

Ｇｅｍｉｎｉ－２﹒５－Ｐｒｏ等頂級模型相比，表現出極具競爭力的結果。性能大幅提升的同

時，千問３的部署成本還大幅下降，僅需４張Ｈ２０即可部署千問３滿血版，顯存佔用僅為性能

相近模型的三分之一。



滬深阿里概念表現活躍，榮聯科技（深：００２６４２）漲停，平治信息

（深：３００５７１）飆逾１３％，潤建股份（深：００２９２９）及依米康

（深：３００２４９）均升５﹒７％，華宇軟件（深：３００２７１）、博通集成

（滬：６０３０６８）、奧飛數據（深：３００７３８）等跟漲；ＤｅｅｐＳｅｅｋ概念亦走強

，利歐股份（深：００２１３１）升停，宏景科技（深：３０１３９６）升１１％，創業慧康

（深：３００４５１）彈８％，榮聯科技（深：００２６４２）升７﹒８％。（ｒｙ）

