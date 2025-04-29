《中國要聞》幸福航空五一假期航班同告取消，屬西安國資欠薪多時

《經濟通通訊社２９日專訊》屬於西安國資的幸福航空據報進一步取消航班。內媒《新浪財

經》引述消息指，幸福航空５月５日之前的航班已被全部取消。此前內媒引述幸福航空內部人士

透露，２７日晚上收到上級單位臨時通知，五一假期之前３天（２８日－３０日）的航班全部取

消，員工不用上班，原地放假。如今包括五一假期在內的所有航班也同樣被取消。報道還引述幸

福航空員工稱，目前公司拖欠１０個月工資、４０個月公積金、２８個月社保等。



＊僅剩２架飛機運營，員工卻接近１０００人＊



據《藍鯨新聞》報道，幸福航空巔峰時期擁有２５架新舟６０飛機，５架波音７３７－

８００飛機，但截至去年１２月僅剩５架，包括３架波音、２架新舟６０，而據幸福航空員工最

新講述，目前幸福航空營運的飛機只得２架－－１架新舟、１架波音。報道指，從今次停航之前

３天幸福航空實際執飛的航班機號來看，確實只有２架在運營。



報道又提到，有幸福航空員工透露，公司並沒有自己的飛機，所運營的飛機都是租賃而來，

「幸福航空在運營的只有２架飛機，但員工卻接近１０００人，人機比遠超行業平均水平」。



至於今次停航原因，業內人士認為仍是該公司長期拖欠員工薪金的問題一直未有妥善解決。



＊員工被欠薪近一年，靠送外賣等維持生計＊



報道指，去年１２月曾有一名幸福航空員工表示正處於停飛狀態，所以沒有飛行小時費，而

且基本工資已經９個月沒有發放，公積金、社保斷繳，基本生活無法保障，只能靠做兼職維持生

計。如今近半年時間過去，情況仍未完全解決，該名員工僅在春節前獲發兩個月工資，過年後的

幾個月也只獲發１５００元人民幣，公積金、社保仍未獲補繳。目前該員工靠送外賣、教英語課

等多項兼職補貼家用。



江蘇廣電總台旗下新媒體《荔枝新聞》亦引述多名幸福航空員工指，已經９個月沒拿到工資

，社保、公積金亦很久沒交，只能自己找兼職養家糊口－－飛行員送外賣、做家教，空姐賣爆米

花，安全員跑滴滴等。



天眼查顯示，幸福航空目前為失信被執行人，當前涉及的司法案件共有２３８條，近半數案

由為「勞動爭議」。



＊幸福航空初期規劃為支持國產支線飛機運營＊



公開資料顯示，幸福航空２００８年由中國航空工業集團、中國東航共同投資組建。根據成

立初期的規劃，幸福航空主要支持國產支線飛機運營，以新舟６０生產地西安為主基地。



此後，中國東航逐步退出幸福航空股東行列，奧凱航空一度持股比例高達４６％。２０１８

年１１月，幸福航空股權再度變更。陝西省、西安市與中國航空工業集團簽署協議，西安航空航

天投資股份有限公司牽頭對幸福航空進行重組，成為幸福航空控股股東。



天眼查顯示，幸福航空目前由幸福奧凱航空企業管理有限公司１００％控股，實控人為西安

市政府國有資產監督管理委員會。（ｓｌ）

