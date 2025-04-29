《大灣區》深圳皇崗口岸重建並取消貨檢調整工作料年內完成

《經濟通通訊社２９日專訊》深圳市政府口岸辦公室微信公眾號「深圳口岸發布」今日發文

稱，深圳皇崗口岸功能調整相關的各項工作正在有序推進，預計今年年內完成。



２０２３年８月，國務院正式印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，其中明

確提出「取消皇崗口岸貨運貨檢功能」。由於涉及中央事權，深圳市口岸辦按程序逐級向上級部

門申報，國務院隨後批覆同意皇崗公路口岸重建並取消貨運功能，保留客運功能。



深圳市口岸辦表示，為更好落實批覆要求，深圳市口岸辦統籌做好相關項目建設及溝通協調

，確保皇崗公路口岸重建並調整功能平穩有序實施。一是完善口岸基礎設施，積極推進深圳陸路

口岸功能完善及安全隱患整治一期工程，現已基本完成蓮塘口岸鮮活冷鏈查驗設施完善工程建設

。二是充分溝通協調，聯動深圳市交通運輸局、深圳市應急管理局與中央駐深查驗單位，成立專

項工作小組，共商共議皇崗口岸取消貨檢功能組織實施方案。三是積極對接香港特區政府相關部

門，組織香港貨運業界召開專題會，充分聽取各方意見建議。



皇崗口岸功能調整後，將進一步促進河套深港科技創新合作區深圳園區發展，提升口岸通關

效率，強化客運功能，緩解交通壓力。（ｓｌ）

