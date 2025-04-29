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AH股新聞

29/04/2025 11:39

《以舊換新》今年第二批８１０億超長期特別國債資金已下達地方

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家發展改革委表示，今年以來全國消費品以舊換新市場需求
十分旺盛，多數地區首批補貼資金使用比例已達到較高水平。近日，國家發展改革委已印發通知
，會同財政部及時向地方追加下達今年第二批８１０億元人民幣超長期特別國債資金，繼續大力
支持消費品以舊換新。
　
　　下一步，國家發展改革委將充分發揮「兩新」部際協調機制作用，強化統籌推進和跟蹤調度
，督促各地各有關部門加快已撥資金審核兌付，切實減輕企業墊資壓力，確保真金白銀優惠直達
消費者，推動消費品以舊換新政策發揮更大效果。
　
　　國家發改委、財政部此前在今年１月６日向地方下達今年首批８１０億元人民幣超長期特別
國債資金，支持地方做好跨年政策銜接和資金接續，推動消費品以舊換新加力擴圍取得顯著成效
。截至４月２７日２４時，全國汽車以舊換新２８１﹒４萬輛，１２類家電以舊換新
４９４１﹒６萬台，手機等數碼產品購新３７８５﹒５萬件，家裝廚衛「煥新」４０９０﹒６萬
件，電動自行車以舊換新超４２０萬台，帶動相關消費品銷售額約７２００億元人民幣，支撐一
季度全國社會消費品零售總額同比增長４﹒６％。（ｓｌ）

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