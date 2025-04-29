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AH股新聞

29/04/2025 12:00

《中國要聞》五一假期多地政府開放機關食堂，提供平價地方美食

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地今年五一假期再有地方政府機關食堂開放，為遊客提供價
廉物美的餐飲。其中甘肅敦煌市直機關食堂五一假期均向遊客開放，遊客憑身份證和市屬景區門
票等相關證明登記後即可入內用餐，而相關食堂以自助餐方式供餐並只按食材成本收費，每名成
人早餐１０元（人民幣．下同）、正餐２０元，１﹒５米以下小童早餐５元、正餐１０元。
　
　　重慶榮昌區政府機關食堂也將於五一假期向社會大眾開放，並特別推出２０多道榮昌本土特
色小碗菜，如豬油泡粑、羊肉湯、榮昌滷鵝、黃涼粉、回鍋肉等，每份菜品價格３至１８元。
　
　　江蘇東海縣則向外地遊客開放政府食堂，五一假期期間每天１１：３０－１３：００，提供
每份１０元、兩葷兩素的東海特色套餐。
　
　　安徽黟縣宏村鎮政府食堂五一假期期間向遊客全面開放，１０元套餐有五菜一湯，每日菜品
不重複，還送黃山燒餅一份。
　
　　浙江衢州市政府食堂也在五一假期期間每日１１：３０－１３：００向遊客提供衢州家常菜
，１８元３個菜品的標準套餐主打「鮮辣衢州」風味。該食堂還特別開設兩大功能區－－風味專
區提供兔頭、鴨頭等衢州經典小吃，特色展區展示並售賣衢州特色產品。
　
　　此外，還有地方政府向遊客開放公家停車場。蘇州全市３５６家機關企事業單位內部停車場
將在五一假期期間免費開放，向遊客提供近３﹒５萬個停車位，幫助緩解節假日停車難問題。
　
　　內媒認為，政府機關向遊客開放食堂和停車場，一方面能夠推介當地特色美食，吸引遊客到
周邊景點繼續遊玩，另一方面為遊客解憂解難，能收獲滿滿的正向反饋，經濟效益和口碑雙豐收
。（ｓｌ）

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