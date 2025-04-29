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AH股新聞

29/04/2025 14:31

《中日關係》日中友好議員聯盟代表團訪華，冀水產解禁、再租熊貓

　　《經濟通通訊社２９日專訊》日中友好議員聯盟會長、日本自民黨幹事長森山裕率領的日中
友好議員聯盟代表團，應中國人民對外友好協會邀請，於４月２７日至２９日訪問北京。官媒指
，全國人大常委會委員長趙樂際今日在京會見森山裕，稱中方願同日方一道，推動落實兩國領導
人會晤重要成果，恪守中日四個政治文件的原則和共識，堅持合作共贏，推動兩國關係沿著正確
軌道行穩致遠。中國全國人大願同日本國會開展多種形式對話交流，歡迎日本各界朋友多到中國
參訪。
　
　　森山裕則表示，全面推進日中戰略互惠關係是兩國關係發展大方向，日中友好議員聯盟願同
中方共同努力，為促進兩國經貿、人文交流合作，妥善處理分歧，增進相互理解作出努力。
　
　　日媒指，森山裕還勸說中方撤銷日本水產品進口禁令，並恢復進口日本產牛肉。
　
　　另外，森山裕昨日在京與中國人民對外友好協會會長楊萬明舉行會談，提出想再租借大熊貓

　
　　目前在和歌山縣的４隻大熊貓確定將於６月底前後返回中國，許多日本民眾感到不捨。會談
中，森山裕還提到東京上野動物園飼養的兩隻大熊貓也將於２０２６年２月租借期滿，並指「日
本有許多熊貓迷，對離別感到非常難過，所以希望再向中方租借」。森山還在會談中強調，要使
日中關係步入改善進程，人文交流和相互理解是不可或缺的。（ｓｌ）

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