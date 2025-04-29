《中國要聞》習近平考察上海：加快建成具全球影響力科技創新高地

《經濟通通訊社２９日專訊》國家主席習近平今日在上海考察時強調，上海承擔著建設國際

科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能和

高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。



＊調研「模速空間」，習近平促力爭在ＡＩ發展和治理走在前列＊



習近平今日上午在上海市委書記陳吉寧和市長龔正陪同下，去到位於徐匯區的上海「模速空

間」大模型創新生態社區調研。



「模速空間」是上海市打造的人工智能大模型專業孵化和加速平台，已有１００多家企業入

駐。習近平在現場通過視頻短片了解上海市人工智能產業發展情況，察看重點孵化企業的大模型

產品展示，聽取相關技術研發和企業生產經營介紹。



習近平對上海積極發展人工智能取得的實效給予肯定，指人工智能技術加速迭代，正迎來爆

發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化人工智能產業等成功經驗，加大探索力度，

力爭在人工智能發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。



＊習近平與ＡＩ青年創新人才交流，勉勵大顯身手＊



習近平並在「模速空間」參與一場以「下一代智能體的自主進化」為主題的沙龍，同現場青

年創新人才交流。在場青年紛紛向習近平匯報所在團隊開展人工智能技術研究和產業應用的收獲

體會。習近平向他們表示，人工智能是年輕的事業，也是年輕人的事業。中國正在全面推進強國

建設、民族復興偉業，正是年輕一代展示才華、大顯身手的好時候。實現中華民族的偉大夢想，

寄希望於年輕人。「大家要懷愛國之心、立報國之志、增強國之能，把個人奮鬥同國家前途命運

緊緊聯繫在一起，跑好歷史的接力棒，在推進中國式現代化的寬廣舞台上綻放絢麗的青春光彩」

。



＊習近平體驗智能眼鏡，稱要對ＡＩ加強政策支持和人才培養＊



隨後，習近平走進人工智能產品體驗店，詳細了解智能眼鏡、智能兒童玩具、智能樂器等創

新產品的功能和市場行情，還戴上智能眼鏡親身體驗。他表示，中國數據資源豐富，產業體系完

備，市場空間巨大，發展人工智能前景廣闊，要加強政策支持和人才培養，努力開發更多安全可

靠的優質產品。



習近平離開時頻頻向在場的創新生態社區科研人員和企業員工揮手致意，祝他們五一勞動節

快樂，並勉勵他們不斷幹出新業績、作出新貢獻。（ｓｌ）



