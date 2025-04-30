ＪＳ環球（０１６９１）附屬九陽股份首季盈利１億人幣，跌２２％

《經濟通通訊社３０日專訊》ＪＳ環球生活（０１６９１）公布，附屬公司九陽股份

（深：００２２４２）截至３月３１日止第一季純利約１﹒０１億元（人民幣．下同），跌

２１﹒９％，每股盈利１４分，扣除非經常性損益之純利１﹒０６億元，跌１５％。



該集團指，營業收入２０億元，跌３﹒１％，加權平均淨資產收益率２﹒８７％，跌０﹒８

個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

