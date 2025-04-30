【大國博弈】中國發布新冠疫情白皮書，應對美國開展病毒溯源調查

《經濟通通訊社３０日專訊》國務院新聞辦公室發布《關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方

行動和立場》白皮書，白皮書除前言、結束語外共分為三個部分，分別是為新冠病毒溯源貢獻中

國智慧、為全球抗疫貢獻中國力量、美國在新冠疫情大流行中劣跡斑斑。



＊美國新冠疫情早於中國疫情暴發，應對美國病毒溯源＊



白皮書指出，美方面對自身抗疫不力的現實，不僅不反思醒悟，還「甩鍋」推責、轉移視線

，將新冠病毒溯源政治化，嚴重破壞了團結應對全球疫情的國際努力，給全球公共衛生治理造成

障礙。大量證據提示美國新冠疫情發生的時間早於其官方公布時間，也早於中國疫情暴發時間，

應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查。美國要盡快回應國際社會合理關切，給世界人民

一個負責任的交代。



＊「武漢實驗室洩漏病毒」途徑極不可能＊



白皮書介紹，中國自新冠疫情暴發以來持續投入大量資源支持本國科學家與國際同行開展新

冠病毒溯源研究，始終以開放透明的態度和科學專業的精神履行國際責任。中國率先開展臨床流

行病學、分子流行病學、環境流行病學、動物宿主追蹤等關鍵領域的溯源研究，始終以高度的責

任感和透明度全力配合支持世界衛生組織關於新冠病毒的聯合溯源研究。



白皮書說，《世衛組織召集的ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２全球溯源研究：中國部分－－世衛組織

－中國聯合研究報告》等研究通過系統開展流行病學、分子溯源、動物宿主排查與冷鏈輸入研究

，排除了武漢作為新冠病毒自然起源地的可能性，認為「武漢實驗室洩漏病毒」途徑極不可能，

並為全球科學界提供了關鍵的實證數據與研究範式。（ｅｗ）

