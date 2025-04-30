《Ａ股業績》５３０４家Ａ股去年超過六成實現盈利，共賺５萬億元

《經濟通通訊社３０日專訊》Ａ股公司２０２４年年報披露基本完畢。Ｗｉｎｄ數據顯示，

截至２９日，已有５３０４家Ａ股上市公司披露２０２４年年報，其中３５２３家實現盈利，佔

比６６﹒４２％；１０１９家淨利潤增幅超２０％，佔比１９﹒２１％。上述公司合計實現營業

收入７０﹒６萬億元（人民幣．下同），合計實現歸母淨利潤５﹒２５萬億元。



２０２４年，智能網聯汽車、低空經濟、人工智能、人形機器人行業蓬勃發展，半導體、計

算機設備等板塊增收又增利。如從事高性能光模塊業務的新易盛去年營收達到８６﹒５億元，同

比大增１７９％；實現歸母淨利潤２８﹒４億元，同比大增３１２％。



畜牧養殖、乘用車等板塊收入利潤增速也居前列。養殖行業迎來顯著回暖，相關企業大面積

扭虧。Ｗｉｎｄ數據統計顯示，申萬二級行業中，養殖業去年淨利潤整體同比增長３２８％。不

過，各行業表現依然分化明顯，房地產、鋼鐵、煤炭、紡織服裝等板塊整體收入同比有所下滑。



逾５１００家Ａ股公司披露了２０２５年一季報，其中，超六成企業一季度營收實現增長。

部分行業經營下滑趨勢得到扭轉。如去年下滑明顯的影視院線行業，今年一季度業績大幅回暖。

風電設備行業去年淨利潤下滑逾２０％，但隨著去年四季度風電單價探底回升，風電設備需求迎

來高增長。今年一季度，該板塊營收同比增長超３６％，淨利潤同比增長近２３％。行業龍頭金

風科技單季營收逼近百億元。（ｅｗ）

