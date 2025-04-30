《駐京專電》民營經濟促進法出台，下月２０日起施行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎
性法律出台，十四屆全國人大常委會第十五次會議表決通過民營經濟促進法，自２０２５年５月
２０日起施行。
民營經濟促進法共９章７８條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營
、服務保障、權益保護、法律責任和附則。
＊優化民營經濟發展環境，公平參與市場競爭＊
《新華社》報道，作為中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法將
進一步優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，促進民營經濟健康發展和
民營經濟人士健康成長，構建高水平社會主義市場經濟體制，發揮民營經濟在國民經濟和社會發
展中的重要作用。
２０２４年１２月、２０２５年２月，民營經濟促進法草案已經十四屆全國人大常委會第十
三次會議、第十四次會議兩次審議。制定民營經濟促進法，第一次將「毫不動搖鞏固和發展公有
制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」、「促進民營經濟健康發展和民營經濟
人士健康成長」寫入法律，第一次明確民營經濟的法律地位，明確規定促進民營經濟持續、健康
、高質量發展是國家長期堅持的重大方針政策。
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