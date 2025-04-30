《駐京專電》民營經濟促進法出台，下月２０日起施行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎

性法律出台，十四屆全國人大常委會第十五次會議表決通過民營經濟促進法，自２０２５年５月

２０日起施行。



民營經濟促進法共９章７８條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營

、服務保障、權益保護、法律責任和附則。



＊優化民營經濟發展環境，公平參與市場競爭＊



《新華社》報道，作為中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法將

進一步優化民營經濟發展環境，保證各類經濟組織公平參與市場競爭，促進民營經濟健康發展和

民營經濟人士健康成長，構建高水平社會主義市場經濟體制，發揮民營經濟在國民經濟和社會發

展中的重要作用。



２０２４年１２月、２０２５年２月，民營經濟促進法草案已經十四屆全國人大常委會第十

三次會議、第十四次會議兩次審議。制定民營經濟促進法，第一次將「毫不動搖鞏固和發展公有

制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展」、「促進民營經濟健康發展和民營經濟

人士健康成長」寫入法律，第一次明確民營經濟的法律地位，明確規定促進民營經濟持續、健康

、高質量發展是國家長期堅持的重大方針政策。

