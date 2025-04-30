《中國要聞》餓了麼宣布超百億補貼，加入外賣戰局

《經濟通通訊社３０日專訊》外賣戰場的熱度再度加碼。餓了麼宣布進一步加大平台補貼力
度，即日起開啟平台「餓補超百億」大促。針對補貼，餓了麼表示不打競爭口水仗，「只發真福
利」。
目前，餓了麼Ａｐｐ已上線「超百億」口令詞入口。用戶可上餓了麼Ａｐｐ 搜索「超百億
」關鍵詞來參與活動。（ｅｗ）
《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇
30/04/2025 10:18
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