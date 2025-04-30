《駐京專電》最高法發新就業形態爭議案例，涉網約車外賣員等權益

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》最高人民法院圍繞網約貨車領域新就業形

態勞動關係認定標準，聚焦新就業形態勞動者受到損害和致人損害責任承擔規則，發布新就業形

態勞動者權益保障典型案例，依法妥善保護勞動者、受害者、企業等各方權益，促推平台企業、

平台經濟健康有序發展。



第一，參照適用新就業形態勞動爭議專題指導性案例認定標準



案例１「某運輸公司訴楊某勞動爭議案」明確，企業與網約貨車司機之間存在用工事實、構

成支配性勞動管理的，應當認定存在勞動關係，依法保障網約貨車司機享受勞動權益。



第二，依法審理涉新就業形態責任保險合同糾紛案件



案例２「某餐飲配送公司訴某保險公司責任保險合同糾紛案」明確，認定是否屬於相關責任

保險中約定的「業務有關工作」，應當依據保險合同約定的具體理賠情形，結合法律規定、企業

經營範圍、勞動者從業類型、從事有關行為對於完成業務工作的必要性及是否受企業指派等因素

綜合考量。鼓勵企業通過購買商業保險，保障遭受職業傷害的新就業形態勞動者及因勞動者執行

工作任務造成損害的第三人，及時獲得救濟，分散企業風險，推動新業態經濟健康規範發展。



第三，妥善審理勞動者執行工作任務受到損害案件



案例３「馮某訴某物業公司身體權糾紛案」，強調人民法院在處理相關案件時應當充分考慮

新就業形態人員職業傷害保障的制度功能，確保案件處理結果與有關試點制度安排相向而行。依

法支持勞動者關於第三人承擔民事賠償責任的請求，明確第三人的侵權責任不因勞動者獲得新就

業形態人員職業傷害保障待遇而免除或者減輕，築牢職業安全「防護網」。



第四，妥善審理勞動者執行工作任務致人損害案件



案例４「陳某訴張某、某物流公司、某保險公司等非機動車交通事故責任糾紛案」，明確受

害人請求將承保商業保險的保險公司列為共同被告的，人民法院應予准許；保險法規定或者保險

合同約定的受害方直接向保險人請求賠償的條件已成就的，人民法院應當判令保險公司直接承擔

賠償責任。保險賠償金不足部分，受害人依據民法典第一千一百九十一條第一款、民法典侵權責

任編司法解釋（一）第十五條第一款請求指派工作任務的企業承擔侵權責任的，人民法院應予支

持；企業有證據證明勞動者致人損害的行為與執行工作任務無關的除外。

