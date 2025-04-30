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AH股新聞

30/04/2025 11:29

《中國要聞》移動互聯網未成年人模式發布，優質內容大幅擴充

　　《經濟通通訊社３０日專訊》移動互聯網未成年人模式在第八屆數字中國建設峰會主論壇上
正式發布。模式降低了模式的使用門檻，適合未成年人的優質內容得到大幅擴充。國家網信辦相
關負責人表示，將持續指導和支持鼓勵平台優化未成年人模式，讓這一技術工具更易用更好用。
　
　　發布儀式全面展示了未成年人模式的特色亮點和主要功能。從操作方式看，移動智能終端、
應用程序、應用程序分發實現三方聯動，大大降低了模式的使用門檻。家長可在手機端顯著位置
點擊圖標，「一鍵啟動」未成年人模式，所有應用程序同步切換，形成一個相對獨立、安全可控
的上網環境。
　
　　從內容生態看，適合未成年人的優質內容得到大幅擴充，重點依託兒童內容創作者、版權資
源、權威機構等，篩選海量內容納入未成年人模式，並建立年齡分層、內容分類、推薦分眾的梯
度化內容體系，更好滿足未成年人的精神文化需求。
　
　　從覆蓋範圍看，華為、ＯＰＰＯ和中興在手機系統更新後提供未成年人模式，小米、榮耀和
ｖｉｖｏ在發布的新機上搭載未成年人模式，應用商店建立未成年人專區，短視頻、社交、電商
、教育、工具等領域重點應用程序全面升級未成年人模式。後續模式的覆蓋範圍還將持續擴大，
滿足未成年人日常使用需求、提供豐富多元服務。（ｅｗ）

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