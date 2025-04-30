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AH股新聞

30/04/2025 08:03

《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平上海考察稱加快建創新高地

　　《經濟通通訊社３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
加快建成具有全球影響力的科技創新高地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２９日在上海考察時強調，上海承擔著建設國
際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能
和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。
　
習近平訪問金磚國家新開發銀行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月２９日上午，國家主席習近平在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞
芙。習近平祝賀羅塞芙再次當選新開發銀行行長。習近平指出，新開發銀行是首個由新興市場國
家和發展中國家創立並主導的多邊開發機構，是全球南方聯合自強的創舉，順應了改革和完善全
球治理的歷史潮流，成長為國際金融體系中新興力量和全球南方合作的金字招牌。
　
Ａ股年報披露收官，近七成公司擬現金分紅
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Ａ股上市公司２０２４年年報披露收官。截至４月２９日２１時中國證券報記者發稿時，
５３０４家公司披露２０２４年年報，其中２５４６家公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同
比增長。年報顯示，上市公司加速鍛造新質生產力，戰略性新興產業成為驅動轉型的核心力量，
為中國經濟向新向智向未來注入澎湃勢能。
　
　
《上海證券報》
　
加快建成具有全球影響力的科技創新高地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２９日在上海考察時強調，上海承擔著建設國
際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能
和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。
　
超５３００家「交卷」，近七成實現盈利
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面對外部衝擊影響，Ａ股上市公司依然交出一份集聚新意與動能的「答卷」，表裏行間更是凸顯
中國經濟發展韌性。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至４月２９日２１時，已有５３０４家Ａ股上市公司
披露２０２４年年報，其中３５２３家實現盈利，佔比６６﹒４２％；１０１９家淨利潤增幅超
２０％，佔比１９﹒２１％。
　
８１０億元超長期特別國債資金下達，繼續大力支持消費品以舊換新
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，國家發展改革委已印發通知，會同財政部及時向地方追加下達今年第二批８１０億元超長
期特別國債資金，繼續大力支持消費品以舊換新。國家發展改革委副主任趙辰昕日前表示，今年
前兩批消費品以舊換新資金一共下達超過１６００億元，後續還有１４００億元左右，會根據各
地支付進度陸續下達。
　
　
《證券時報》
　
加快建成具有全球影響力的科技創新高地
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平２９日在上海考察時強調，上海承擔著建設國
際科技創新中心的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能
和高端產業引領功能，加快建成具有全球影響力的科技創新高地。
　
習近平訪問金磚國家新開發銀行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
４月２９日上午，國家主席習近平在上海訪問金磚國家新開發銀行，並會見新開發銀行行長羅塞
芙。習近平祝賀羅塞芙再次當選新開發銀行行長。習近平指出，新開發銀行是首個由新興市場國
家和發展中國家創立並主導的多邊開發機構，是全球南方聯合自強的創舉，順應了改革和完善全
球治理的歷史潮流，成長為國際金融體系中新興力量和全球南方合作的金字招牌。
　
Ａ股公司交出年度答卷，去年實現淨利超５萬億
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Ａ股公司２０２４年年報披露基本完畢。據統計，截至４月２９日１９時，已披露年報的上市公
司近５３００家。上述公司合計實現營業收入７０﹒６萬億元，合計實現歸母淨利潤５﹒２５萬
億元。近六成Ａ股公司營收保持增長，近八成公司盈利，淨利潤超過千億元的企業增至１０家，
營收超千億元的企業達到１１７家創出新高。（ｅｗ）

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