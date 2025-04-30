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AH股新聞

30/04/2025 17:05

《鍾之日記》對等關稅開戰，恒指４月跌千點

　　《鍾之日記》４月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。
　
　　美國商務部長盧特尼克稱已與一個國家達成了首項貿易協議，隔夜美股三大指數收升。港股
月結日小幅高開，中國４月官方及財新製造業ＰＭＩ數據遜，Ａ股氣氛疲軟，恒指一度倒跌，但
逼近十天線後見支持。個別藍籌有炒作，惟內銀全線捱沽，拖累港股表現，恒指全日收報
２２１１９，升１１１點或０﹒５％，全月則跌１０００點或４﹒３３％，結束四個月連升趨勢
，亦是自去年１月以來最大單月跌幅。
　
＊關稅戰衝擊，滬指全月跌１﹒７％＊
　
　　內地４月官方及財新製造業ＰＭＩ齊降，但在存量政策繼續發力托舉下，非製造業活動仍能
保持韌性。滬深股市全日走勢分化，滬綜指收跌０﹒２３％，報３２７９﹒０３點，深成指則升
０﹒５１％，創業板指揚０﹒８３％。五一小長假前夕，兩市成交錄１﹒１７萬億元人民幣，較
上個交易日放量１４％。分析人士認為，外貿環境變化的衝擊波開始顯現，而國內需求不足問題
仍然突出，政策面需做好充足準備應對關稅戰對經濟的負面打擊。
　
　　美方一改前幾日溫和姿態，態度再轉強硬，美國財長貝森特預計中國可能會有１０００萬人
因為關稅問題失業，北京最終將認識到關稅政策不可持續。美國總統特朗普簽令減免本地生產汽
車關稅，但中國零部件被排除在外。《路透》引述消息稱，中國已經制定了一份將被豁免
１２５％關稅的美國商品清單。相關部門私下聯繫企業，告知將被豁免關稅的商品類別清單。
　
　　回顧本月，中美博弈驚心動魄。美國４月初終於祭出醞釀已久的「對等關稅」，在多國準備
協商之際，中國強硬反制。全球兩個最大經濟體互不相讓，最終將關稅抬升至實際上令貿易脫勾
的地步：美國對中國部分商品徵收高達２４５％的關稅，北京則對美國進口商品徵收１２５％的
報復性關稅。滬指在４月７日暴跌逾７％，其後隨著中方反制升級而逐漸靠穩，最終全月跌幅
１﹒７％，終止前兩個月連升走勢。
　
＊六大行業績有喜有悲，奈何市場不收貨＊
　
　　六大國有銀行披露今年首季業績，僅農行（０１２８８）及交行（０３３２８）純利錄得按
年增長，其餘四大行純利均出現不同程度下跌。農行純利領跑六大行，同比增長２﹒２％，交行
純利同比增１﹒５４％，工商銀行（０１３９８）和建設銀行（００９３９）純利同比均下降
３﹒９９％，中國銀行（０３９８８）和郵儲行（０１６５８）分別下滑２﹒９％和２﹒６２％

　
　　首季業績數據反映大型銀行在淨息差收窄背景下，盈利動能減弱，而且美國關稅衝擊影響，
仍未浮現，市場預料國有大行全年利潤負增長的機會大。六大行今日全線跌，工行、建行齊跌
２﹒９％、農行跌１﹒８６％、郵儲行跌１﹒４％，中行軟０﹒４６％，交行收低０﹒１５％。
　
　　值得一提，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行和交通銀行五家國有大行昨日同時發
布董事會決議公告稱，將修改公司章程，撤銷或不再設立監事會。股份制銀行中，招商銀行
（０３９６８）、華夏銀行當日同樣公告不再設監事會。市場擔心監事會撤銷意味著監督職能將
由董事會內的審計委員會承擔，可能影響內部監管的獨立性；同時影響投資者對銀行治理結構的
信心，尤其是對內部監管機制的透明度。招行今日收挫４﹒６％，領跌中資銀行。
　
＊小米闖大模型賽道，股價振奮上揚＊
　
　　小米（０１８１０）ＡＩ大模型開發有進展。小米大模型「Ｘｉａｏｍｉ　ＭｉＭｏ」微信
公眾號今日發文宣布，小米開源首個為推理（Ｒｅａｓｏｎｉｎｇ）而生的大模型「
Ｘｉａｏｍｉ　ＭｉＭｏ」，聯動預訓練到後訓練，全面提升推理能力。
　
　　據介紹，ＭｉＭｏ來自全新成立不久的「小米大模型Ｃｏｒｅ團隊」的初步嘗試。在數學推
理（ＡＩＭＥ　２４－２５）和代碼競賽（ＬｉｖｅＣｏｄｅＢｅｎｃｈ　ｖ５）公開測評集上
，ＭｉＭｏ僅用７Ｂ的參數規模就超越了ＯｐｅｎＡＩ的閉源推理模型ｏ１－ｍｉｎｉ和阿里
Ｑｗｅｎ更大規模的開源推理模型ＱｗＱ－３２Ｂ－Ｐｒｅｖｉｅｗ。
　
　　隨著ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１引發業界強化學習（ＲＬ）共創潮，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１
－Ｄｉｓｔｉｌｌ－７Ｂ和Ｑｗｅｎ２﹒５－３２Ｂ已成為廣泛使用的強化學習起步模型。在相
同ＲＬ訓練數據情況下，ＭｉＭｏ－７Ｂ的數學及代碼領域的強化學習潛力顯著領先。
　
　　國家大力發展人工智能產業，日前國際主席習近平往上海參觀了大模型創新生態社區，他強
調ＡＩ技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化ＡＩ產業等
成功經驗，加大探索力度，力爭在ＡＩ發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。
　
　　小米股價受鼓舞，盤中升至５０元，最終收漲５﹒３％，報４９﹒９５元。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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