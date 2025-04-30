《鍾之日記》對等關稅開戰，恒指４月跌千點

《鍾之日記》４月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國商務部長盧特尼克稱已與一個國家達成了首項貿易協議，隔夜美股三大指數收升。港股

月結日小幅高開，中國４月官方及財新製造業ＰＭＩ數據遜，Ａ股氣氛疲軟，恒指一度倒跌，但

逼近十天線後見支持。個別藍籌有炒作，惟內銀全線捱沽，拖累港股表現，恒指全日收報

２２１１９，升１１１點或０﹒５％，全月則跌１０００點或４﹒３３％，結束四個月連升趨勢

，亦是自去年１月以來最大單月跌幅。



＊關稅戰衝擊，滬指全月跌１﹒７％＊



內地４月官方及財新製造業ＰＭＩ齊降，但在存量政策繼續發力托舉下，非製造業活動仍能

保持韌性。滬深股市全日走勢分化，滬綜指收跌０﹒２３％，報３２７９﹒０３點，深成指則升

０﹒５１％，創業板指揚０﹒８３％。五一小長假前夕，兩市成交錄１﹒１７萬億元人民幣，較

上個交易日放量１４％。分析人士認為，外貿環境變化的衝擊波開始顯現，而國內需求不足問題

仍然突出，政策面需做好充足準備應對關稅戰對經濟的負面打擊。



美方一改前幾日溫和姿態，態度再轉強硬，美國財長貝森特預計中國可能會有１０００萬人

因為關稅問題失業，北京最終將認識到關稅政策不可持續。美國總統特朗普簽令減免本地生產汽

車關稅，但中國零部件被排除在外。《路透》引述消息稱，中國已經制定了一份將被豁免

１２５％關稅的美國商品清單。相關部門私下聯繫企業，告知將被豁免關稅的商品類別清單。



回顧本月，中美博弈驚心動魄。美國４月初終於祭出醞釀已久的「對等關稅」，在多國準備

協商之際，中國強硬反制。全球兩個最大經濟體互不相讓，最終將關稅抬升至實際上令貿易脫勾

的地步：美國對中國部分商品徵收高達２４５％的關稅，北京則對美國進口商品徵收１２５％的

報復性關稅。滬指在４月７日暴跌逾７％，其後隨著中方反制升級而逐漸靠穩，最終全月跌幅

１﹒７％，終止前兩個月連升走勢。



＊六大行業績有喜有悲，奈何市場不收貨＊



六大國有銀行披露今年首季業績，僅農行（０１２８８）及交行（０３３２８）純利錄得按

年增長，其餘四大行純利均出現不同程度下跌。農行純利領跑六大行，同比增長２﹒２％，交行

純利同比增１﹒５４％，工商銀行（０１３９８）和建設銀行（００９３９）純利同比均下降

３﹒９９％，中國銀行（０３９８８）和郵儲行（０１６５８）分別下滑２﹒９％和２﹒６２％

。



首季業績數據反映大型銀行在淨息差收窄背景下，盈利動能減弱，而且美國關稅衝擊影響，

仍未浮現，市場預料國有大行全年利潤負增長的機會大。六大行今日全線跌，工行、建行齊跌

２﹒９％、農行跌１﹒８６％、郵儲行跌１﹒４％，中行軟０﹒４６％，交行收低０﹒１５％。



值得一提，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行和交通銀行五家國有大行昨日同時發

布董事會決議公告稱，將修改公司章程，撤銷或不再設立監事會。股份制銀行中，招商銀行

（０３９６８）、華夏銀行當日同樣公告不再設監事會。市場擔心監事會撤銷意味著監督職能將

由董事會內的審計委員會承擔，可能影響內部監管的獨立性；同時影響投資者對銀行治理結構的

信心，尤其是對內部監管機制的透明度。招行今日收挫４﹒６％，領跌中資銀行。



＊小米闖大模型賽道，股價振奮上揚＊



小米（０１８１０）ＡＩ大模型開發有進展。小米大模型「Ｘｉａｏｍｉ ＭｉＭｏ」微信

公眾號今日發文宣布，小米開源首個為推理（Ｒｅａｓｏｎｉｎｇ）而生的大模型「

Ｘｉａｏｍｉ ＭｉＭｏ」，聯動預訓練到後訓練，全面提升推理能力。



據介紹，ＭｉＭｏ來自全新成立不久的「小米大模型Ｃｏｒｅ團隊」的初步嘗試。在數學推

理（ＡＩＭＥ ２４－２５）和代碼競賽（ＬｉｖｅＣｏｄｅＢｅｎｃｈ ｖ５）公開測評集上

，ＭｉＭｏ僅用７Ｂ的參數規模就超越了ＯｐｅｎＡＩ的閉源推理模型ｏ１－ｍｉｎｉ和阿里

Ｑｗｅｎ更大規模的開源推理模型ＱｗＱ－３２Ｂ－Ｐｒｅｖｉｅｗ。



隨著ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１引發業界強化學習（ＲＬ）共創潮，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１

－Ｄｉｓｔｉｌｌ－７Ｂ和Ｑｗｅｎ２﹒５－３２Ｂ已成為廣泛使用的強化學習起步模型。在相

同ＲＬ訓練數據情況下，ＭｉＭｏ－７Ｂ的數學及代碼領域的強化學習潛力顯著領先。



國家大力發展人工智能產業，日前國際主席習近平往上海參觀了大模型創新生態社區，他強

調ＡＩ技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化ＡＩ產業等

成功經驗，加大探索力度，力爭在ＡＩ發展和治理各方面走在前列，產生示範效應。



小米股價受鼓舞，盤中升至５０元，最終收漲５﹒３％，報４９﹒９５元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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