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AH股新聞

30/04/2025 11:35

《Ａ股焦點》賽力斯半日升２﹒５％，靠華為扭虧為盈申請香港上市

　　《經濟通通訊社３０日專訊》賽力斯（滬：６０１１２７）股價向好，半日收升２﹒５％。
公司公告已向港交所遞交上市申請材料，募資金額暫未公布。賽力斯成立於１９８６年，實際控
制人是張興海，在此次香港上市募資前，他合計持有賽力斯２８﹒５７％的股份。公司董事長兼
總裁張正萍是張興海兒子。
　
　　賽力斯是華為鴻蒙智行模式的樣板，上市申請材料顯示，問界品牌２０２４年銷量
３８﹒７１萬輛，同比增長２６８％。在問界助推之下，賽力斯實現扭虧為盈。２０２４年，賽
力斯營業收入１４５１億元（人民幣．下同），同比增長３０５﹒５％，淨利潤５９億元，
２０２３年淨虧損２４億元。
　
　　盡管２０２４年扭虧為盈，賽力斯當前資產負債率仍然較高。２０２２年至２０２４年三年
的資產負債率分別高達７９﹒２％、８５﹒９％和８７﹒４％。
　
　　此外，與華為完全綁定也會面臨銷量波動風險。隨著鴻蒙智行陣營品牌和產品增多，內部競
爭也不可避免。２０２４年９月和１２月，鴻蒙智行智界品牌Ｒ７車型分別推出純電版和增程版
車型，銷量不斷走高。問界銷量遭到擠壓。２０２５年一季度，賽力斯共銷售汽車４﹒５萬輛，
同比下滑４６﹒３％。（ｃｔ）

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