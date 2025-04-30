《Ａ股焦點》賽力斯半日升２﹒５％，靠華為扭虧為盈申請香港上市

《經濟通通訊社３０日專訊》賽力斯（滬：６０１１２７）股價向好，半日收升２﹒５％。

公司公告已向港交所遞交上市申請材料，募資金額暫未公布。賽力斯成立於１９８６年，實際控

制人是張興海，在此次香港上市募資前，他合計持有賽力斯２８﹒５７％的股份。公司董事長兼

總裁張正萍是張興海兒子。



賽力斯是華為鴻蒙智行模式的樣板，上市申請材料顯示，問界品牌２０２４年銷量

３８﹒７１萬輛，同比增長２６８％。在問界助推之下，賽力斯實現扭虧為盈。２０２４年，賽

力斯營業收入１４５１億元（人民幣．下同），同比增長３０５﹒５％，淨利潤５９億元，

２０２３年淨虧損２４億元。



盡管２０２４年扭虧為盈，賽力斯當前資產負債率仍然較高。２０２２年至２０２４年三年

的資產負債率分別高達７９﹒２％、８５﹒９％和８７﹒４％。



此外，與華為完全綁定也會面臨銷量波動風險。隨著鴻蒙智行陣營品牌和產品增多，內部競

爭也不可避免。２０２４年９月和１２月，鴻蒙智行智界品牌Ｒ７車型分別推出純電版和增程版

車型，銷量不斷走高。問界銷量遭到擠壓。２０２５年一季度，賽力斯共銷售汽車４﹒５萬輛，

同比下滑４６﹒３％。（ｃｔ）

