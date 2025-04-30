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30/04/2025 17:31

【人行操作】４月人行１﹒２萬億元買斷式逆回購，未開展國債買賣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，４月以固定數量、利率招標、多重價位中標方
式開展了１２０００億元（人民幣．下同）買斷式逆回購操作；未開展公開市場國債買賣操作。
　
　　４月中期借貸便利（ＭＬＦ）餘額４６５７０億元。（ｃｔ）

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