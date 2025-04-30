【關稅戰】標普認為貿易戰短期內不會影響中美兩國信用評級

《經濟通通訊社３０日專訊》標普全球首席主權分析師表示，中國和美國的信用評級不太可

能因貿易戰而在短期內受到影響，受影響的很可能集中在較貧窮的國家和那些已經受到降級警告

的國家。



在美國總統特朗普於本月初宣布對全球輸美商品全面徵收關稅的幾天前，標普全球重申對美

國ＡＡ＋主權信用評級的「穩定」展望。



標普全球董事總經理Ｒｏｂｅｒｔｏ Ｓｉｆｏｎ－Ａｒｅｖａｌｏ表示，從目前情況看，

大多數主要經濟體的評級應該能夠經受住壓力。「當這段壓力時期開始時，人們回想起了新冠疫

情時代，並開始思考這會是另一場全球性危機嗎？但當你開始縱觀全局並分析傳導渠道時，問題

仍然存在，這是否足以顯著改變（全球主權國家的）信用狀況？」



Ａｒｅｖａｌｏ稱：「不過，這並不意味那些已經被列入負面展望的評級經濟體，不會被下

調。也不意味評級展望不會被調低，像斯洛伐克和埃及的評級展望就已經被調低。主要的意思是

，應該不會出現重大的意外。」



標普全球使用信用違約掉期市場數據建立的模型顯示，投資者目前預計美國信用評級將被下

調五個級距，中國的Ａ＋信用評級將被下調三個級距。



標普全球自２０１１年將美國評級從ＡＡＡ下調以來，從未下調過美國評級，自２０１７年

以來也未下調過中國的評級。不過，在特朗普宣布加徵關稅的第二天，惠譽將中國的評級下調了

一個級距。「對於中國和美國來說，（評級）都還有空間。」Ａｒｅｖａｌｏ說。（ｒｙ）

