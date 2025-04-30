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AH股新聞

30/04/2025 18:02

【關稅戰】野村：美國加徵關稅或將致中國１５８０萬人失業

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國今年以來已對中國累計加徵１４５％的關稅，投行野村稱
，按中國對美出口減半估算，中國將有５７０萬個製造業就業崗位受到直接衝擊，而採礦業和農
業等上游部門以及促進貿易流通的服務領域也不能倖免，共計最終將會有１５８０萬個就業崗位
不保。
　
　　野村的報告並指出，估計這些高額關稅將直接影響到約２﹒２％的中國ＧＤＰ；假定中國對
美出口損失５０％，那麼中國短期內ＧＤＰ將面臨約１﹒１個百分點的拖累，而隨著衝擊波及其
他行業，實際的經濟損失恐會更大。
　
　　報告稱，特朗普政府正設法堵漏洞之際，中國出口商能不能、以及在多大程度上通過轉口貿
易規避美國高額關稅，仍是未知數。
　
　　另外，儘管美國和中國有可能會達成協議，但雙方領導人都不願第一個讓步，協議時點、規
模和內容也都非常不確定。美國對中國製造的船舶收取港口停靠費、加大對投資中國資產的限制
等非關稅手段，可能也會令形勢雪上加霜。而且中國出口下滑會進一步對製造業固定資產投資、
就業以及消費會產生二次效應。今日公布的中國４月份官方製造業ＰＭＩ中，從業人員指數已觸
及１４個月最低。
　
＊今年高校畢業生人數達１２２２萬，再創歷史新高＊
　
　　中國人社部副部長俞家棟周一介紹，今年一季度全國城鎮新增就業３０８萬人，同比多增５
萬人。與此同時，據統計，２０２５年高校畢業生人數為１２２２萬，再創歷史新高。
　
　　美國財長貝森特周二引述外間公司的估算稱，中國將因關稅問題出現大規模裁員，料有
１０００萬人失業，即使美國降低關稅，中國仍將有５００萬人失業。他表示，北京最終將認識
到關稅政策不可持續，而中國需要主動解決貿易問題。（ｓｌ）

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