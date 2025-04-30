《打擊貪腐》中央軍委委員苗華停職檢查五個月，被撤全國人大職務

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會公布，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定

罷免苗華的全國人大代表職務，苗華的代表資格被終止。



公開資料顯示，５９歲的苗華是中共二十屆中央委員、中央軍委委員以及軍委政治工作部主

任，國防部去年１１月底公布，苗華涉嫌嚴重違紀，經中央研究，決定對其停職檢查。



苗華１４歲參軍，曾長期在原南京軍區第３１集團軍從事政治工作，歷任團政委、師政委、

軍政治部主任、第１２集團軍政委等，２００１年７月晉升少將軍銜。２０１０年１２月，苗華

首次跨大軍區交流至蘭州軍區，接替張國棟升任蘭州軍區政治部主任，從而成為副大軍區級將領

。２０１２年７月，苗華再次接替到齡退役的張國棟，出任蘭州軍區副政委，同月晉升中將軍銜

。隨後召開的中共十八大上，苗華當選十八屆中央紀委委員。



中共十八大後，苗華仕途加速，並由「陸」轉「海」，從蘭州軍區政委調任海軍政委，填補

胡耀邦女婿劉曉江上將年滿６５歲到齡退役後的空缺。２０１５年，苗華晉升上將；２０１７年

出任軍委政治工作部主任，並升任中央軍委委員。



＊前湖北書記蔣超良、前茅台董事長丁雄軍被罷免全國人大職務＊



全國人大常委會同時公布，湖北省人大常委會決定罷免蔣超良的人大代表職務，蔣超良的代

表資格被終止，其全國人大常委、人大農業與農村委員會副主任職務相應撤銷。貴州省人大常委

會決定罷免丁雄軍的第十四屆全國人民代表大會代表職務，丁雄軍的代表資格終止。



６７歲的蔣超良曾任交通銀行董事長、國家開發銀行行長、農業銀行董事長等，２０１６年

調任湖北省委書記，至２０２０年初因在武漢的新冠疫情中防疫不力被免職，其後於２０２１年

８月起出任全國人大農業與農村委員會副主任等職，至今年２月涉嚴重違紀違法被查。



５０歲的丁雄軍長期在貴州工作，曾任貴州省能源局黨組書記、局長等職，２０２１年８月

空降貴州茅台，出任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委書記、董事長，貴州茅台酒股

份有限公司董事長等，直至２０２４年４月調任貴州省市場監督管理局黨組書記、貴州省市場監

督管理局（貴州省知識產權局）局長。今年１月，丁雄軍因涉嫌嚴重違紀違法受查。（ｓｌ）

