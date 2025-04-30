《中國要聞》習近平：適應形勢變化，科學謀劃「十五五」經濟發展

《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平３０日上午在上海主持召開部分省區市「十五
五」時期經濟社會發展座談會並發表重要講話。他強調，今年是「十四五「規劃收官之年，要在
加緊落實規劃目標任務的同時，適應形勢變化，把握戰略重點，科學謀劃好「十五五」時期經濟
社會發展。
座談會上，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、上海市委書記陳吉寧、浙江省委書記王浩、湖北
省委書記王忠林、廣東省委書記黃坤明、四川省委書記王曉暉、甘肅省委書記胡昌升先後發言，
結合工作實際，就「十五五」時期經濟社會發展提出意見和建議。
聽取大家發言後，習近平強調，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，必須準確把握「十五五
」時期的階段性要求，著眼強國建設、民族復興偉業，緊緊圍繞基本實現社會主義現代化目標，
一個領域一個領域合理確定目標任務、提出思路舉措。對各方面的目標任務，要深入分析論證，
確保科學精準、能夠如期實現。要統籌謀劃，抓住關鍵性、決定性因素，把握好節奏和進度，注
重鞏固拓展優勢、突破瓶頸堵點、補強短板弱項、提高質量效益，與整體目標保持取向一致性。
＊ 前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的影響＊
習近平指出，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的
影響，因勢利導對經濟布局進行調整優化。要堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外
開放，多措並舉穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效穩住經濟基本盤，加快構建新發展格局
，全面推動高質量發展。要更加註重統籌發展和安全，通盤考慮內外部風險挑戰，健全國家安全
體系，增強維護安全能力，以高效能治理促進高質量發展和高水平安全良性互動，以新安全格局
保障新發展格局。
＊超前布局未來產業，瞄准世界科技前沿＊
習近平強調，「十五五」時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置，
以科技創新為引領、以實體經濟為根基，堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業、
超前布局未來產業並舉，加快建設現代化產業體系。要完善國家創新體系，激發各類創新主體活
力，瞄准世界科技前沿，在加強基礎研究、提高原始創新能力上持續用力，在突破關鍵核心技術
、前沿技術上抓緊攻關。要統籌推進教育科技人才一體發展，築牢新質生產力發展的基礎性、戰
略性支撐。
習近平指出，堅持在發展中保障和改善民生，穩步推動共同富裕。要深入研究優化區域布局
、促進區域協調發展和鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村全面振興和城鄉融合發展、加快農業農
村現代化等方面的有效措施，穩步增加城鄉群眾收入。要研究推出一批均衡性可及性強的民生政
策舉措，著力解決群眾急難愁盼問題。涉及老百姓的事情關鍵在實，各項政策舉措要實實在在、
富有實效，堅持盡力而為、量力而行。（ｅｗ）
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