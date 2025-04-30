《中國要聞》習近平：適應形勢變化，科學謀劃「十五五」經濟發展

《經濟通通訊社３０日專訊》國家主席習近平３０日上午在上海主持召開部分省區市「十五

五」時期經濟社會發展座談會並發表重要講話。他強調，今年是「十四五「規劃收官之年，要在

加緊落實規劃目標任務的同時，適應形勢變化，把握戰略重點，科學謀劃好「十五五」時期經濟

社會發展。



座談會上，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、上海市委書記陳吉寧、浙江省委書記王浩、湖北

省委書記王忠林、廣東省委書記黃坤明、四川省委書記王曉暉、甘肅省委書記胡昌升先後發言，

結合工作實際，就「十五五」時期經濟社會發展提出意見和建議。



聽取大家發言後，習近平強調，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，必須準確把握「十五五

」時期的階段性要求，著眼強國建設、民族復興偉業，緊緊圍繞基本實現社會主義現代化目標，

一個領域一個領域合理確定目標任務、提出思路舉措。對各方面的目標任務，要深入分析論證，

確保科學精準、能夠如期實現。要統籌謀劃，抓住關鍵性、決定性因素，把握好節奏和進度，注

重鞏固拓展優勢、突破瓶頸堵點、補強短板弱項、提高質量效益，與整體目標保持取向一致性。



＊ 前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的影響＊



習近平指出，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的

影響，因勢利導對經濟布局進行調整優化。要堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外

開放，多措並舉穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，有效穩住經濟基本盤，加快構建新發展格局

，全面推動高質量發展。要更加註重統籌發展和安全，通盤考慮內外部風險挑戰，健全國家安全

體系，增強維護安全能力，以高效能治理促進高質量發展和高水平安全良性互動，以新安全格局

保障新發展格局。



＊超前布局未來產業，瞄准世界科技前沿＊



習近平強調，「十五五」時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更加突出的戰略位置，

以科技創新為引領、以實體經濟為根基，堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業、

超前布局未來產業並舉，加快建設現代化產業體系。要完善國家創新體系，激發各類創新主體活

力，瞄准世界科技前沿，在加強基礎研究、提高原始創新能力上持續用力，在突破關鍵核心技術

、前沿技術上抓緊攻關。要統籌推進教育科技人才一體發展，築牢新質生產力發展的基礎性、戰

略性支撐。



習近平指出，堅持在發展中保障和改善民生，穩步推動共同富裕。要深入研究優化區域布局

、促進區域協調發展和鞏固拓展脫貧攻堅成果、推進鄉村全面振興和城鄉融合發展、加快農業農

村現代化等方面的有效措施，穩步增加城鄉群眾收入。要研究推出一批均衡性可及性強的民生政

策舉措，著力解決群眾急難愁盼問題。涉及老百姓的事情關鍵在實，各項政策舉措要實實在在、

富有實效，堅持盡力而為、量力而行。（ｅｗ）

