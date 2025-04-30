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AH股新聞

30/04/2025 09:27

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０８％，民營經濟促進法出台

　　《經濟通通訊社３０日專訊》市場繼續關注中美貿易戰，美國態度似乎再次轉為強硬。美國
總統特朗普稱中國被加徵高額關稅絲毫不冤，他還認為北京可以採取措施來減少美國消費者受到
的衝擊。美國財長貝森特則稱，中國可能因為關稅而失去１０００萬個工作崗位。
　
　　至於中國方面，有消息指中方已免除本月初對美國乙烷進口加徵的１２５％關稅，以減輕進
口美國乙烷用於石化生產的中國企業壓力。此外，國家藥監局據報在今年早些時候要求部分國有
製藥企業研究如何減少對美國藥品及原物料的依賴，以應對可能威脅醫療供應鏈的風險。
　
　　內地明起開始五一長假，Ａ股５月１日至５日休市。滬深三大指數今早走勢分化，滬綜指低
開０﹒０８％，報３２８４﹒０８點，深成指高開０﹒１４％，創業板指高開０﹒２２％。盤初
機械股、家品股造好。
　
　　《新華社》報道，十四屆全國人大常委會第十五次會議表決通過民營經濟促進法，自
２０２５年５月２０日起施行。民營經濟促進法共９章７８條，包括總則、公平競爭、投資融資
促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任和附則。報道稱，這是中國第一部
專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法將進一步優化民營經濟發展環境，保證各
類經濟組織公平參與市場競爭。
　
　　人民銀行今日進行５３０８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１０８０
億元逆回購到期，即今日淨投放４２２８億元。人行本周共進行１１５０３億元逆回購，對沖本
周公開市場到期的５０４５億元逆回購，即全周共放水６４５８億元。（ｒｙ）

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