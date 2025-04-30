《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０８％，民營經濟促進法出台

《經濟通通訊社３０日專訊》市場繼續關注中美貿易戰，美國態度似乎再次轉為強硬。美國

總統特朗普稱中國被加徵高額關稅絲毫不冤，他還認為北京可以採取措施來減少美國消費者受到

的衝擊。美國財長貝森特則稱，中國可能因為關稅而失去１０００萬個工作崗位。



至於中國方面，有消息指中方已免除本月初對美國乙烷進口加徵的１２５％關稅，以減輕進

口美國乙烷用於石化生產的中國企業壓力。此外，國家藥監局據報在今年早些時候要求部分國有

製藥企業研究如何減少對美國藥品及原物料的依賴，以應對可能威脅醫療供應鏈的風險。



內地明起開始五一長假，Ａ股５月１日至５日休市。滬深三大指數今早走勢分化，滬綜指低

開０﹒０８％，報３２８４﹒０８點，深成指高開０﹒１４％，創業板指高開０﹒２２％。盤初

機械股、家品股造好。



《新華社》報道，十四屆全國人大常委會第十五次會議表決通過民營經濟促進法，自

２０２５年５月２０日起施行。民營經濟促進法共９章７８條，包括總則、公平競爭、投資融資

促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任和附則。報道稱，這是中國第一部

專門關於民營經濟發展的基礎性法律，民營經濟促進法將進一步優化民營經濟發展環境，保證各

類經濟組織公平參與市場競爭。



人民銀行今日進行５３０８億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１０８０

億元逆回購到期，即今日淨投放４２２８億元。人行本周共進行１１５０３億元逆回購，對沖本

周公開市場到期的５０４５億元逆回購，即全周共放水６４５８億元。（ｒｙ）

