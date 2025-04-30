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AH股新聞

30/04/2025 11:37

《Ａ股行情》製造業放緩顯現，滬指半日跌０﹒０８％，ＡＩ逆市漲

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國４月官方及財新ＰＭＩ均顯示關稅戰影響初現，製造業放
緩。國家統計局指受外部環境急劇變化等因素影響，４月製造業ＰＭＩ為４９％，返回收縮區，
略低於市場預期的４９﹒８％，比上月下降１﹒５個百分點；財新ＰＭＩ錄５０﹒４，亦按月降
０﹒８個百分點，顯示製造業擴張放緩。滬深股市走勢分化，滬綜指上午小跌０﹒０８％，報
３２８３﹒９７點，深成指揚０﹒７３％，創業板升１﹒０１％。兩市半日成交７１４０億元（
人民幣．下同），較上個交易日增量６８３億元或１０﹒６％。
　
　　板塊概念方面，智譜ＡＩ收漲３﹒７％，創意信息（深：３００３６６）、常山北明
（深：０００１５８）漲停。中美競爭背景下，國家主席習近平昨日赴上海視察人工智慧
（ＡＩ）企業，強調要加強政策支援和人才培養，加快建成具有全球影響力的科技創新重鎮。
　
　　華為產業鏈漲幅居前，電光科技（深：００２７３０）升停，智微智能
（深：００１３３９）彈逾６％，公司正準備測試新款ＡＩ芯片「昇騰９１０Ｄ」，希望這款芯
片能夠取代英偉達部分較高階產品。
　
　　下跌方面，銀行板塊挫約２﹒７％，華夏銀行（滬：６０００１５）第一季度收入及淨利齊
錄雙位數跌幅，股價跌超８％最傷，國有六大行跌幅介乎２﹒９％至３﹒６％。（ｒｙ）

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