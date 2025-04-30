《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２％，關稅戰衝擊４月挫近２％連升斷纜

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局今日公布，宏觀經濟先行指標－－４月官方製造業
ＰＭＩ降至４９﹒０，創下１６個月最低水平，低於市場預期；此前則連續兩個月處於擴張區間
。４月財新製造業ＰＭＩ亦降至５０﹒４，為近三個月最低，顯示製造業擴張放緩，關稅戰衝擊
漸顯。滬深股市全日走勢分化，滬綜指收跌０﹒２３％，報３２７９﹒０３點，深成指則升
０﹒５１％，創業板指揚０﹒８３％。五一小長假前夕，兩市成交錄１﹒１７萬億元（人民幣．
下同），較上個交易日放量１４７３億元或１４％。
美國官方一改前幾日溫和姿態，態度再轉強硬，美國財長貝森特指中國將因關稅問題出現大
規模裁員，北京最終將認識到關稅政策不可持續。他預計中國可能會有１０００萬人失業。美國
總統特朗普周二（２９日）發布行政命令，將關稅抵扣與其他零部件和材料關稅減免相結合，以
減輕汽車關稅帶來的衝擊，但中國零部件被排除在外。《路透》在今日午後稱，中國已經制定了
一份將被豁免１２５％關稅的美國商品清單。相關部門私下聯繫企業，告知將被豁免關稅的商品
類別清單。
中國繼續擴內需以抵禦外部衝擊，智譜ＡＩ、ＡＩ眼鏡等產業鏈齊拉漲。國家主席習近平日
前赴上海考察，他強調上海要持續加強人工智能（ＡＩ）建設，加快建設具影響力的科技創新高
地。此外，人形機器人、算力股均逆市收升；下跌方面，銀行股普遍受業績消息拖累而走低，旅
遊、運輸板塊跌幅靠前。
＊中美博弈持續，學者料對沖措施須提前＊
回顧本月，中美博弈驚心動魄。美國４月初終於祭出醞釀已久的「對等關稅」，在多國準備
協商之際，中國強硬反制。全球兩個最大經濟體互不相讓，最終將關稅抬升至實際上令貿易脫勾
的地步：美國對中國部分商品徵收高達２４５％的關稅，北京則對美國進口商品徵收１２５％的
報復性關稅。滬指在４月７日暴跌逾７％，其後隨著中方反制升級而逐漸靠穩，最終全月跌幅
１﹒７％，終止前兩個月連升走勢。
花旗集團經濟學家余向榮等人在報告中表示，考慮到特朗普政府對等關稅出台近滿月，美國
上調關稅對中國ＰＭＩ這類情緒指標已初步產生負面影響，這並不令人意外。他們認為國內需要
提前加大對沖措施的力度，預計最早可能在５月進行一次５０個基點的降準，並在第二季下調政
策利率２０個基點。（ｒｙ）
表列滬深股市主要指數
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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
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滬深３００ ３７７０﹒５７ －０﹒１２
上證指數 ３２７９﹒０３ －０﹒２３ ５０５５﹒７３
深證成指 ９８９９﹒８２ ＋０﹒５１ ６６３７﹒７０
創業板指 １９４８﹒０３ ＋０﹒８３
科創５０ １０１２﹒４２ ＋０﹒８５
Ｂ股指數 ２５４﹒０１ ＋０﹒７０ １﹒４６
深證Ｂ指 １１７０﹒０３ ＋０﹒３１ ０﹒７２
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