《Ａ股行情》滬指收跌０﹒２％，關稅戰衝擊４月挫近２％連升斷纜

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局今日公布，宏觀經濟先行指標－－４月官方製造業

ＰＭＩ降至４９﹒０，創下１６個月最低水平，低於市場預期；此前則連續兩個月處於擴張區間

。４月財新製造業ＰＭＩ亦降至５０﹒４，為近三個月最低，顯示製造業擴張放緩，關稅戰衝擊

漸顯。滬深股市全日走勢分化，滬綜指收跌０﹒２３％，報３２７９﹒０３點，深成指則升

０﹒５１％，創業板指揚０﹒８３％。五一小長假前夕，兩市成交錄１﹒１７萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日放量１４７３億元或１４％。



美國官方一改前幾日溫和姿態，態度再轉強硬，美國財長貝森特指中國將因關稅問題出現大

規模裁員，北京最終將認識到關稅政策不可持續。他預計中國可能會有１０００萬人失業。美國

總統特朗普周二（２９日）發布行政命令，將關稅抵扣與其他零部件和材料關稅減免相結合，以

減輕汽車關稅帶來的衝擊，但中國零部件被排除在外。《路透》在今日午後稱，中國已經制定了

一份將被豁免１２５％關稅的美國商品清單。相關部門私下聯繫企業，告知將被豁免關稅的商品

類別清單。



中國繼續擴內需以抵禦外部衝擊，智譜ＡＩ、ＡＩ眼鏡等產業鏈齊拉漲。國家主席習近平日

前赴上海考察，他強調上海要持續加強人工智能（ＡＩ）建設，加快建設具影響力的科技創新高

地。此外，人形機器人、算力股均逆市收升；下跌方面，銀行股普遍受業績消息拖累而走低，旅

遊、運輸板塊跌幅靠前。



＊中美博弈持續，學者料對沖措施須提前＊



回顧本月，中美博弈驚心動魄。美國４月初終於祭出醞釀已久的「對等關稅」，在多國準備

協商之際，中國強硬反制。全球兩個最大經濟體互不相讓，最終將關稅抬升至實際上令貿易脫勾

的地步：美國對中國部分商品徵收高達２４５％的關稅，北京則對美國進口商品徵收１２５％的

報復性關稅。滬指在４月７日暴跌逾７％，其後隨著中方反制升級而逐漸靠穩，最終全月跌幅

１﹒７％，終止前兩個月連升走勢。



花旗集團經濟學家余向榮等人在報告中表示，考慮到特朗普政府對等關稅出台近滿月，美國

上調關稅對中國ＰＭＩ這類情緒指標已初步產生負面影響，這並不令人意外。他們認為國內需要

提前加大對沖措施的力度，預計最早可能在５月進行一次５０個基點的降準，並在第二季下調政

策利率２０個基點。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３７７０﹒５７ －０﹒１２

上證指數 ３２７９﹒０３ －０﹒２３ ５０５５﹒７３

深證成指 ９８９９﹒８２ ＋０﹒５１ ６６３７﹒７０

創業板指 １９４８﹒０３ ＋０﹒８３

科創５０ １０１２﹒４２ ＋０﹒８５

Ｂ股指數 ２５４﹒０１ ＋０﹒７０ １﹒４６

深證Ｂ指 １１７０﹒０３ ＋０﹒３１ ０﹒７２

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