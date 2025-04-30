《Ａ股焦點》銀行股近全線跌，首季盈利遜，華夏銀行挫８％領跌

《經濟通通訊社３０日專訊》滬深銀行股近全線跌，華夏銀行（滬：６０００１５）挫８％

，跌幅最大，華夏銀行昨晚披露第一季度業績，收入及淨利齊錄雙位數跌幅，一季度實現營業收

入１８１﹒９４億元（人民幣．下同），同比下降１７﹒７３％；實現歸母淨利潤５０﹒６３億

元，同比下降１４﹒０４％。



國有銀行股業績陸續出爐，工行（滬：６０１３９８）及建行（滬：６０１９３９）首季各

自少賺４％，中行（滬：６０１９８８）淨利跌近３％、郵儲行（滬：６０１６５８）亦少賺

２％，建行、工行、中行及郵儲行Ａ股均跌逾２％。農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒３％

、光大銀行（滬：６０１８１８）、交通銀行（滬：６０１３２８）紛紛走低。



此外，工商銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行和交通銀行五家國有大行同時發布董事會

決議公告稱，將修改公司章程，撤銷或不再設立監事會。股份制銀行中，招商銀行、華夏銀行當

日同樣公告不再設監事會。市場擔心，監事會的撤銷意味著監督職能將由董事會內的審計委員會

承擔，可能影響內部監管的獨立性；同時影響投資者對銀行治理結構的信心，尤其是對內部監管

機制的透明度。（ｒｙ）

