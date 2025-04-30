《中國要聞》市監總局籲長者警惕騙徒藉免費禮品誘導買所謂保健品

《經濟通通訊社３０日專訊》國家市場監督管理總局微信公眾號「市說新語」今日發文指，

市監總局近日與中國消費者協會聯合發布防範「保健品」詐騙老年人消費提示，提醒老年消費者

增強風險防範意識，遠離詐騙陷阱。



市監總局指，隨著中國經濟社會發展和老年人口數量不斷增長，老年人追求健康養老的美好

願望推動「保健」市場日益繁榮。一些不法經營者炒作「保健品」概念，通過低價旅遊、免費講

座、免費雞蛋以及「包治百病」等形式，設置套路與陷阱，對產品作虛假或引人誤解的宣傳，誘

導老年人消費，損害老年人合法權益。



＊市監總局：果斷拒絕「神奇療效」「包治百病」保健品＊



市監總局提醒，老年朋友在選購「保健品」時，切記認清產品本質、查看產品功能或功效是

否經過科學驗證，切勿把食品當藥品、把用品當醫療器械，更不要過度依賴「保健品」。身體不

適、治療疾病要去正規醫院就診，避免貽誤病情。



此外，選購過程中要注意警惕「免費」陷阱，避免被免費健康講座、免費體檢、免費禮品等

誘導進入消費陷阱，並要注意拒絕誇大宣傳，果斷拒絕違背科學常識、宣稱具有「神奇療效」「

包治百病」的「保健品」。同時注意要選擇證照齊全、信譽良好的商場、超市、連鎖店或網店選

購，避免通過街邊小攤、無證無照小店、陌生人推薦等渠道購買。



＊市監總局：多了解詐騙伎倆，買大額商品前多聽家人意見＊



市監總局並呼籲，消費者多學習防騙知識，包括關注新聞媒體、社區宣傳等渠道發布的防騙

信息，了解不法分子的常用伎倆和詐騙手段，增強防範意識和辨別能力，並要多聽取家人意見，

在購買大額商品前與家人多溝通。（ｓｌ）

