滴滴：已在香港等逾１２００個海外城市提供服務，五一打車八折起

《經濟通通訊社３０日專訊》滴滴出行昨在微信公眾號發文稱，近兩年「跨境遊」蔚然成風

，為滿足用戶不斷升級的跨境漫遊需求，目前滴滴已在香港地區以及韓國、新加坡、日本、馬來

西亞、印度尼西亞、越南等９個國家的１２００多個城市提供服務。用戶將滴滴出行Ａｐｐ更新

至７﹒０以上版本，即可在陌生的城市體驗熟悉的滴滴，「五一」期間還上線專屬優惠，用戶可

領最高價值百元（人民幣．下同）券包，打車八折起。



＊在香港用滴滴打車五折＊



其中，前往香港的用戶領券後打車享五折優惠，最高抵５０港元；前往新加坡、韓國、泰國

等地的用戶可領１張５元立減券、１張８折打車券、１張１０元滿減券和１張１５元滿減券，優

惠不限車型、不限時間和地點，結算時自動為用戶減免。



前往日本旅行的用戶，首次打車可領取價值５０００日圓的新客打車禮包，可在東京、沖繩

、北海道等１１大熱門目的地使用，單筆最高減免５００日圓。訂單出發地或目的地為羽田、成

田、關西、那霸等機場時，可享五折優惠，單筆最高減免１５００日圓。



＊滴滴海外包車上線首爾、東京等２６個熱門城市＊



此外，為滿足國內用戶出國漫遊時，長時間、遠距離、多行程的用車需求，滴滴海外包車服

務也於近期上線，首批覆蓋了新加坡、曼谷、普吉島、首爾、東京、吉隆坡、悉尼等１１個國家

的２６座熱門城市。（ｓｌ）



