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AH股新聞

30/04/2025 13:53

【關稅戰】中國主權基金中投傳出售十億美元美國私募股權投資組合

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中美關稅戰或蔓延至金融戰，據《路透》引述兩名知情消息人
士透露，中國主權財富基金中投公司（ＣＩＣ）將在二級市場出售約１０億美元的美國私募股權
（ＰＥ）投資組合。這些資產由８家美國基金管理公司旗下多隻基金持有，其中包括黑石集團和
凱雷投資集團。
　
　　英國《金融時報》在上周報道亦指，中國基金被要求避免投資美企的私募股權，即使這些投
資是由其它地方的收購集團發起。
　
　　《路透》引述消息人士指，中投於２０２４年底開始與顧問和資產管理公司討論出售事宜，
作為其優化投資組合的部分舉措。這１０億美元資產最初於２０１６年和２０１７年開始投資於
ＰＥ基金，其投資周期即將結束。中投公司目前已聘請美國投行Ｅｖｅｒｃｏｒｅ就出售事宜提
供建議，爭取在６月底前完成資產剝離。
　
　　消息人士又稱，中投投資組合的潛在買家包括其他主權基金、專注於二級市場的資產管理公
司以及家族辦公室等私人投資者。根據價格談判情況，投資組合可以全部出售，也可以分批出售
給不同的買家。
　
　　報道指，黑石和凱雷投資不予置評。中投和Ｅｖｅｒｃｏｒｅ未對置評請求作出回應。
　
　　中投公司此舉正值地緣政治和貿易緊張局勢，尤其是北京和華盛頓之間的緊張局勢引發市場
動盪和不確定性之際。報道認為，中美之間的緊張關係也蔓延到了金融領域，兩國都加強了對對
方金融機構某些投資的審查。
　
　　報道並提到，ＰＥ基金的投資周期通常為１０年，但自新冠疫情以來，估值的下降使其更難
通過首次公開發行（ＩＰＯ）或交易出售退出投資。（ｓｌ）
　
　
　

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