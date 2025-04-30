【數據解讀】統計局：外部環境急劇變化，ＰＭＩ回落至臨界點以下

《經濟通通訊社３０日專訊》國家統計局公布，４月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒０％，比上月下降１﹒５個百分點；非製造業商務活動指數和綜合ＰＭＩ產出指數分別為

５０﹒４％和５０﹒２％，繼續保持在擴張區間。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據指，４月份，受前期製造業較快增長

形成較高基數疊加外部環境急劇變化等因素影響，製造業ＰＭＩ回落至臨界點以下。但高技術製

造業等相關行業繼續保持擴張，以內銷為主的製造業企業生產經營總體穩定。



＊生產和需求均重回收縮區間＊



（一） 產需兩端均有放緩。生產指數和新訂單指數分別為４９﹒８％和４９﹒２％，比上

月下降２﹒８和２﹒６個百分點，製造業生產和市場需求均有所回落。從行業看，農副食品加工

、食品及酒飲料精製茶、醫藥等行業兩個指數均位於５３﹒０％及以上，產需較快釋放；紡織、

紡織服裝服飾、金屬製品等行業兩個指數明顯回落，均低於臨界點。



（二） 高技術製造業持續向好。從重點行業看，高技術製造業ＰＭＩ為５１﹒５％，明顯

高於製造業總體水平，其生產指數和新訂單指數均位於５２﹒０％及以上，高技術製造業延續較

好發展態勢。裝備製造業、消費品行業和高耗能行業ＰＭＩ分別為４９﹒６％、４９﹒４％和

４７﹒７％，比上月下降２﹒４、０﹒６和１﹒６個百分點，景氣水平不同程度回落。



（三） 價格指數有所下降。受市場需求不足和近期部分大宗商品價格持續下行等因素影響

，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為４７﹒０％和４４﹒８％，比上月下降２﹒８

和３﹒１個百分點，製造業市場價格總體水平有所下降。



（四） 預期指數保持擴張。生產經營活動預期指數為５２﹒１％，繼續位於擴張區間。部

分行業企業對近期發展信心較強，其中食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行

業生產經營活動預期指數均位於５８﹒０％及以上較高景氣區間。



＊建築業商務活動指數仍處於擴張區間＊



此外，服務業景氣水平延續擴張。服務業商務活動指數為５０﹒１％，比上月下降０﹒２個

百分點，仍高於臨界點。從行業看，航空運輸、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信

息技術服務、保險等行業商務活動指數均位於５５﹒０％以上較高景氣區間；水上運輸、資本市

場服務等行業商務活動指數降至臨界點以下。從市場預期看，業務活動預期指數為５６﹒４％，

持續位於較高景氣區間，多數服務業企業對市場發展信心較強。



建築業繼續保持擴張。建築業商務活動指數為５１﹒９％，比上月下降１﹒５個百分點，仍

位於擴張區間。其中，土木工程建築業商務活動指數為６０﹒９％，比上月上升６﹒４個百分點

，表明隨著各地工程項目建設有序推進，土木工程建築施工進度有所加快。從市場預期看，業務

活動預期指數為５３﹒８％，建築業企業對近期市場發展預期保持樂觀。



＊綜合ＰＭＩ反映企業生產經營活動保持擴張＊



由製造業生產指數和非製造業商務活動指數構成的綜合ＰＭＩ產出指數仍高於臨界點，表明

中國企業生產經營活動總體保持擴張。總體看，綜合ＰＭＩ產出指數自２０２３年１月以來始終

位於臨界點以上，中國經濟總體產出持續擴張，長期向好的基本面沒有改變。



趙慶河稱，貿易戰、關稅戰沒有贏家。下階段，要認真貫徹落實４月２５日中央政治局會議

精神，統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，以高質量發

展的確定性應對外部環境急劇變化的不確定性。（ｓｌ）







