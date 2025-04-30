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AH股新聞

30/04/2025 09:48

【聚焦數據】中國４月財新製造業ＰＭＩ降至５０﹒４，近三個月低

　　《經濟通通訊社３０日專訊》隨著美國加徵關稅的影響初現，４月中國製造業擴張速度放緩
，景氣度降至２月以來最低。４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得５０﹒４，優於
預期的４９﹒８，但較３月低０﹒８個百分點，為近三個月最低，顯示製造業擴張放緩。
　
　　國家統計局同日公布的４月製造業ＰＭＩ錄得４９，遜於預期的４９﹒８，較上月下降
１﹒５個百分點，結束兩個月的擴張，落入收縮區間。
　
＊新出口訂單跌至近兩年最低，企業裁員就業重回收縮＊
　
　　從財新中國製造業ＰＭＩ分項數據看，４月供需繼續擴張，但擴張幅度收窄。美國加徵關稅
對外部需求造成衝擊，當月新出口訂單指數降至收縮區間，且為２０２３年８月來最低；外需低
迷導致總需求疲軟，４月新訂單指數僅略高於臨界點。
　
　　在上月短暫擴張後，４月就業指數再度降至臨界點以下。製造業企業出於節支目的而裁員，
其中投資品和中間品製造企業裁員規模較大。
　
　　需求增長趨緩，企業採購和生產意願降低，４月原材料採購量指數在擴張區間下行，原材料
庫存指數跌至臨界點以下，產成品庫存指數連續三個月位於收縮區間，降幅略有收窄。貿易中斷
和供應端的限制因素導致供應商交貨時間略有延長。由於海外需求疲軟，製造商有餘力消化在手
訂單，推動積壓工作量減少，為２０２４年１０月來首次。
　
＊貿易不確定性致一些生產資料漲價，企業信心降至史上第三低＊
　
　　製造業價格依然處於低位。４月購進價格指數維持在收縮區間，較上月微升。原料需求低迷
導致的供應商競爭加劇，也有企業反映，貿易不確定性導致一些生產資料漲價。成本下降，使企
業能夠繼續降價促銷，當月出廠價格指數仍處於收縮區間，與上月持平。三大類商品中，消費品
銷售價格出現上漲。
　
　　受中美貿易不確定性的影響，企業信心陡降，４月生產經營預期指數滑落至２０１２年４月
有數據以來的歷史第三低位，僅高於２０２４年９月和２０１９年６月。接受調查的企業普遍擔
憂貿易衝突加劇，也寄望於政府能夠出台相關支持政策。
　
＊分析：經濟負面效果漸顯現，政策需適度靠前發力＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２５年一季度中國經濟開局良好，主要宏觀指標高於
市場預期，顯示前期增量存量政策效果依舊明顯。不過，當前經濟發展的不利因素依然較多，尤
其是外部貿易環境的不確定性對企業影響較大。市場未來前景不明，企業和居民樂觀預期不夠，
培育內需難度增加。中美關稅博弈仍在進行，對經濟的負面效果將在二三季度逐漸顯現，政策對
此要有充分準備，適度靠前發力。（ｓｌ）

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