華新水泥（０６６５５）首季賺逾２億人幣，升３２％，收入升１％

《經濟通通訊社３０日專訊》華新水泥（０６６５５）（滬：６００８０１）公布，截至３

月３１日止第一季純利約２﹒３３億元（人民幣．下同），升３１﹒８％，每股盈利１１分，扣

除非經常性損益之純利２﹒３５億元，升５５％。



該集團指，營業收入７１﹒６億元，升１﹒１％，加權平均淨資產收益率０﹒７７％，升

０﹒１６個百分點。至於純利上升因高持股比例子公司盈利上升。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

