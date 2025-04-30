華新水泥（０６６５５）首季賺逾２億人幣，升３２％，收入升１％

《經濟通通訊社３０日專訊》華新水泥（０６６５５）（滬：６００８０１）公布，截至３
月３１日止第一季純利約２﹒３３億元（人民幣．下同），升３１﹒８％，每股盈利１１分，扣
除非經常性損益之純利２﹒３５億元，升５５％。
該集團指，營業收入７１﹒６億元，升１﹒１％，加權平均淨資產收益率０﹒７７％，升
０﹒１６個百分點。至於純利上升因高持股比例子公司盈利上升。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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30/04/2025 08:33
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除非經常性損益之純利２﹒３５億元，升５５％。
該集團指，營業收入７１﹒６億元，升１﹒１％，加權平均淨資產收益率０﹒７７％，升
０﹒１６個百分點。至於純利上升因高持股比例子公司盈利上升。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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