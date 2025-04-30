【內房困局】萬科首季虧損急擴１６倍至６２億人幣，收入跌３８％

《經濟通通訊社３０日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至３

月３１日止第一季虧損約６２﹒４６億元（人民幣．下同），比去年同期虧損３﹒６億元擴大超

過１６倍，每股虧損５２﹒６８分。



萬科首季度營業收入３８０億元，跌３８％，因交付規模下降，其他經營開支升４９％，應

佔聯營及合營虧損擴至２１億元。毛利率為６﹒１％，按年下降４﹒７個百分點。截至期末，持

有的貨幣資金為７５５億元；有息負債合計３，６５８﹒７億元；資產負債率為７３﹒５％。



萬科稱首季度按期保質完成１﹒０４萬套房的交付；銷售金額３４９﹒２億元，回款率超過

１００％；大宗交易簽約金額３８億元，涵蓋辦公、商業、公寓、教育業態等７個項目；盤活回

款２４筆，合計４０﹒９億元。



融資能力方面，萬科新增融資和再融資１３９億元，新增融資綜合成本３﹒３９％，按年下

降２１個基點，加上集團大股東深鐵集團也積極提供流動性支持，首季萬科順利完成９８﹒９億

元公開債務的償還。



另外，萬科建議更換核數師，指出畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）和畢馬威會計

師事務所已連續超過２０年為公司提供審計服務，經董事會審計委員會的審核和提議，董事會同

意聘任德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）和德勤．關黃陳方會計師行為公司２０２５年度

審計機構。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

