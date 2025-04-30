龍蟠科技（０２４６５）首季虧損降至２５９５萬元人民幣

《經濟通通訊社３０日專訊》龍蟠科技（０２４６５）（滬：６０３９０６）公布，截至３

月３１日止第一季虧損約２５９５萬元（人民幣．下同），比去年同期虧損７８５７萬元收窄、

每股虧損４分。



該集團指，營業收入１５﹒９億元，升８％，扣除非經常性損益之虧損５３６９萬元，比去

年同期扣除非經常性損益之虧損１﹒１億元收窄。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

