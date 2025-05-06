《駐京專電》藍佛安、潘功勝出席東盟與中日韓財長和央行行長會議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》第２８屆東盟與中日韓（１０＋３）財長和

央行行長會議４日在意大利米蘭舉行，主要討論全球和區域宏觀經濟形勢、１０＋３區域財金合

作等議題，並發表了聯合聲明。財政部部長藍佛安出席會議並表示，當前世界經濟格局深刻調整

，不穩定不確定性因素明顯增多。中方願與１０＋３各方一道，不斷深化區域財金合作。中國人

民銀行行長潘功勝出席會議並指出，進一步完善清邁倡議機制、強化本區域金融安全網至關重要

。



＊引入可以人民幣等非美元可自由使用貨幣出資的快速融資工具＊



潘功勝指出，當前單邊主義正衝擊以規則為基礎的多邊經貿體系和國際治理體系，全球經濟

不確定性上升，１０＋３區域面臨的經濟和金融風險亦顯著上升。在此背景下，進一步完善清邁

倡議機制、強化本區域金融安全網至關重要。引入可以人民幣等非美元可自由使用貨幣出資的快

速融資工具，既拓展了清邁倡議的可用資源，凸顯了區域特色，也標誌著國際貨幣體系多元化在

本地區的積極進展，具有突破性意義。本次會議就基於國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）模式不斷探

索並完善清邁倡議資本實繳方案達成共識，為推動清邁倡議機制化打下了堅實的基礎，對提升清

邁倡議機制的有效性、更好維護本地區穩定發展具有重要意義。



潘功勝呼吁區域國家團結一致應對美關稅衝擊，介紹了中方相關宏觀經濟政策。潘功勝還在

會間與日本財長加籐正信、韓國央行行長李昌鏞、馬來西亞央行行長拉希德進行雙邊會談，就全

球不確定性對各國影響交換了意見。



藍佛安表示，當前世界經濟格局深刻調整，全球化遭遇逆流，單邊主義、保護主義抬頭，不

穩定不確定性因素明顯增多。１０＋３區域經濟展現較強韌性、擁有較大增長空間，但也面臨複

雜嚴峻的內外部挑戰。中方願同１０＋３各方一道，堅持開放包容，團結協作，不斷深化區域財

金合作，以本區域的穩定性和確定性應對世界的不穩定和不確定。



與會議各方就美關稅政策對全球和區域宏觀經濟形勢造成的影響、完善清邁倡議多邊化

（ＣＭＩＭ）機制和１０＋３宏觀經濟研究辦公室（ＡＭＲＯ）等議題深入交換了意見，並推動

各方在深化區域內政策協調和加強區域金融安全網等領域達成一系列共識。會議一致通過了在清

邁倡議多邊化下新設以人民幣等可自由使用貨幣出資的快速融資工具相關安排，並明確了清邁倡

議機制化下一步討論方向。

