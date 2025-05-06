  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

06/05/2025 08:52

《駐京專電》「五一」全社會跨區域人員流動量逾１４億人次

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》據交通運輸部，「五一」假期第５日，預計
全社會跨區域人員流動量２６９４５萬人次，環比下降４﹒５％，同比增長１３﹒０％。其中鐵
路客運量２１１０﹒０萬人次，環比增長６﹒６％，同比增長１１﹒５％。公路人員流動量
２４４９３萬人次，環比下降５﹒２％，同比增長１３﹒２％。水路客運量１１０萬人次，環比
下降３４％，同比增長１﹒８％。民航客運量２３２﹒０萬人次，環比增長３﹒２％，同比增長
５﹒６％。
　
　　５月１日至５日，預計全社會跨區域人員流動量累計１４﹒６７億人次，日均２﹒９３億人
次，同比增長８﹒０％。其中鐵路客運量累計１０１６９﹒２萬人次，日均２０３３﹒８萬人次
，同比增長１０﹒８％。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行
量、公路營業性客運量）累計１３﹒４５億人次，日均２﹒６９億人次，同比增長７﹒６％。水
路客運量累計８６８﹒９萬人次，日均１７３﹒８萬人次，同比增長２４﹒９％。民航客運量累
計１１１４﹒３萬人次，日均２２２﹒９萬人次，同比增長１１﹒８％。

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

港股 | 蕭猷華：中美貿易戰有望進一步降溫

04/05/2025 15:03

關稅戰

中國奮進、美國自殘，強弱逆轉

02/05/2025 08:17

大國博弈

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處