《駐京專電》「五一」全社會跨區域人員流動量逾１４億人次

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》據交通運輸部，「五一」假期第５日，預計

全社會跨區域人員流動量２６９４５萬人次，環比下降４﹒５％，同比增長１３﹒０％。其中鐵

路客運量２１１０﹒０萬人次，環比增長６﹒６％，同比增長１１﹒５％。公路人員流動量

２４４９３萬人次，環比下降５﹒２％，同比增長１３﹒２％。水路客運量１１０萬人次，環比

下降３４％，同比增長１﹒８％。民航客運量２３２﹒０萬人次，環比增長３﹒２％，同比增長

５﹒６％。



５月１日至５日，預計全社會跨區域人員流動量累計１４﹒６７億人次，日均２﹒９３億人

次，同比增長８﹒０％。其中鐵路客運量累計１０１６９﹒２萬人次，日均２０３３﹒８萬人次

，同比增長１０﹒８％。公路人員流動量（包括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行

量、公路營業性客運量）累計１３﹒４５億人次，日均２﹒６９億人次，同比增長７﹒６％。水

路客運量累計８６８﹒９萬人次，日均１７３﹒８萬人次，同比增長２４﹒９％。民航客運量累

計１１１４﹒３萬人次，日均２２２﹒９萬人次，同比增長１１﹒８％。

