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AH股新聞

06/05/2025 09:10

《中國要聞》貴州黔西翻船致１０死，習近平：遏制重特大安全事故

　　《經濟通通訊社６日專訊》５月４日，貴州省黔西市新仁苗族鄉六沖河東風庫區附近發生載
人遊船側翻事故。此次事故造成４艘船傾覆、８４人落水，其中１０人死亡，７０人尚在醫院ｌ
救治（無生命危險），４人未受傷。
　
　　事故發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示指出，要千方百計搜救落水人員，全
力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。習近平強調，近期，有些地方接連發生
安全事故造成群死群傷，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痺思想，進一步壓實各
方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實
，堅決遏制重特大安全事故多發勢頭。
　
　　國務院總理李強作出批示指出，要全力以赴搜救失聯人員、救治受傷人員，切實做好家屬安
撫、善後處置和事故調查處理等工作。根據習近平重要指示和李強要求，國務院副總理張國清率
有關部門負責人趕赴現場指導救援處置工作。
　
＊交通部：抓好安全生產風險隱患排查整治，確保隱患動態清零＊
　
　　交通運輸部部長劉偉主持召開調度會，劉偉指出，貴州發生的遊船傾覆事故，暴露出安全隱
患排查還存在盲區漏洞，企業主體責任落實不到位、惡劣天氣「叫應」機制不落實等問題仍然突
出。要高度警醒、高度負責，持續用力抓好安全生產風險隱患排查整治和專項治理措施落實，確
保隱患動態清零，堅決防範類似事故重復發生。（ｅｗ）

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