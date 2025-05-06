《駐京專電》「五一」全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增６％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》五一黃金周５日假期，中國重點零售和餐飲

企業銷售額按年增長６﹒３％；重點零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額按年分別上升

１５﹒５％、１３﹒７％和１０﹒５％。重點監測電商平台智能家居產品銷售額同比增長超

２０％。



據商務部消息，五一黃金周首４日假期，汽車以舊換新補貼申請量逾６萬份，帶動新車銷售

８８億元（人民幣．下同）；消費者購買１２大類家電產品３５６萬台，帶動銷售１１９億元；

購買手機等數碼產品２４２萬件，帶動銷售６４億元。



＊港珠澳大橋５月４日首破２﹒７萬輛次＊



據珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，５月４日經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的車輛

首次超２﹒７萬輛次，其中小客車達２﹒６萬輛次，“港車北上”數量超過１﹒５萬輛次，三項

數據均突破口岸最高歷史紀錄。



＊五一檔電影票房破７億元＊



５月５日，據燈塔專業版，截至當日１３時４８分，五一檔新片（含重映）總票房（含點映

及預售）已突破７億元。其中，影片《水餃皇後》《獵金．游戲》《幽靈公主》暫列前三名。

