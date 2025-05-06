《中國要聞》五一假期上海消費同比增１３％，入境消費增逾２倍

《經濟通通訊社６日專訊》上海市商務委公布，４月３０日到５月４日，上海全市線上線下

共計消費５９４﹒６億元，同比增長１３﹒１％，其中，線下消費３３１﹒５億元，同比增長

１３﹒２％；線上消費２６３﹒１億元，同比增長１２﹒９％。商圈客流總量同比增長

１２﹒８％，入境消費同比增長２１１﹒６％。



上海入境消費持續火爆，境外來滬消費４﹒５５億元，同比增長２１１﹒６％。離境退稅業

務大幅增長，４月２７日關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知對外發布後，目前，

上海市辦理離境退稅備案企業１０１３家，覆蓋品牌商戶超３３００戶。「五一」假日期間，上

海離境退稅銷售額同比增長１﹒２倍，退稅額同比增長１﹒３倍。



＊上海機場航班量、客流量均創同期新高＊



據上海機場集團統計，五一假期（５月１日至５月５日），上海浦東、虹橋兩大機場共保障

航班起降１﹒２萬架次（其中浦東機場０﹒８萬架次，虹橋機場０﹒４萬架次），同比增長

６﹒２％；保障進出港旅客１９３﹒７萬人次（其中浦東機場１２２﹒４萬人次，虹橋機場

７１﹒３萬人次），日均客流量３８﹒７萬人次，同比增長１４﹒１％；出入境客流量５６﹒８

萬人次，日均１１﹒４萬人次，同比增長２４％。小長假期間上海機場航班量、客流量均創下歷

年同期最高紀錄。（ｅｗ）

