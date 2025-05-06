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AH股新聞

06/05/2025 16:54

《駐京專電》習近平：中歐要堅持多邊主義，捍衛公平反對單邊霸凌

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家主席習近平同歐洲理事會主席科斯塔、
歐盟委員會主席馮德萊恩６日互致賀電，慶祝中國和歐盟建交５０周年。習近平強調，中歐雙方
要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰，共同推動平等有序的世
界多極化和普惠包容的經濟全球化。
　
　　習近平表示，他高度重視中歐關係發展，願同科斯塔和馮德萊恩一道努力，以建交５０周年
為契機，總結中歐關係發展經驗，深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放
，妥處摩擦分歧，開闢中歐關係更加美好的未來。
　
　　歐盟領導人表示，過去５０年，中國實現歷史上最快的持續經濟增長。歐盟和中國建立起廣
泛聯繫，成為彼此最重要的貿易夥伴，為雙方人民福祉和經濟發展繁榮作出貢獻。在當前全球不
確定性和地緣政治變化的背景下，歐盟願同中國深化夥伴關係，加強交往合作，維護聯合國憲章
宗旨原則，攜手應對共同挑戰，促進世界和平、安全、繁榮和可持續發展。
　
＊李強與歐盟領導人互致賀電＊
　
　　同日，國務院總理李強同科斯塔、馮德萊恩互致賀電。李強表示，中方願同歐方一道，堅持
全面戰略夥伴關係定位，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，為世界注入
更多穩定性和正能量。
　
　　歐盟領導人表示，過去５０年歐中關係不斷深化拓展。歐盟願同中國一道，共同應對氣候變
化等全球性挑戰，維護多邊主義和穩定的國際秩序。

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