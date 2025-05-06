紫金礦業（０２８９９）︰已完成藏格礦業控制權收購

《經濟通通訊社６日專訊》紫金礦業（０２８９９）（滬：６０１８９９）公布，２０２５

年５月６日，公司全資子公司紫金國際控股收到中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過

戶登記確認書》，確認藏格創投、四川永鴻、肖永明、林吉芳、新沙鴻運合計持有的藏格礦業

３﹒９２億股股份已於２０２５年４月３０日全部過戶登記至紫金國際控股名下。



截至本公告日，紫金國際控股及一致行動人合計持有藏格礦業４﹒１１億股股份，佔其總股

本２６﹒１８％，結合對藏格礦業法人治理的安排，公司已取得對藏格礦業的控制權，實現對其

財務併表。藏格創投、新沙鴻運另就不謀求控制權及部份表決權放棄等事宜做出相關承諾。



公司認為，本次收購符合《中國證監會關於深化上市公司併購重組市場改革的意見》的政策

導向，有利於實現上市公司之間的優質資源整合，為公司旗下新增優質的礦業類上市公司，進一

步降低公司資產負債率；顯著培厚公司主營金屬品種銅、鋰資源儲備，並新增關係國家糧食安全

的緊缺戰略性礦產鉀資源儲備，推動公司成為重要的鉀鹽生產商；實現公司對巨龍銅礦的絕對控

股，提升該礦運營管理效率；有助於實現雙方在西藏板塊鹽湖項目的高效協同，通過吸收藏格礦

業鹽湖開發經驗和低成本提鋰技術，促進公司「兩湖兩礦」鋰項目的開發。



本次收購完成後，公司將著力強化與藏格礦業在資源、產業、技術等方面的協同配合，依託

公司全流程自主技術、大規模系統工程研發實施能力等對藏格礦業進行深度賦能，結合雙方行業

領先的成本控制能力，加快藏格礦業鉀、鋰板塊資源潛力的釋放，加速資源優勢向經濟效益的轉

化，提升公司與藏格礦業整體投資價值。（ｋｌ）

