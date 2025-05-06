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AH股新聞

06/05/2025 08:02

《神州頭條》財經報章頭版摘要：離岸人幣走強，盤中破７﹒２關口

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
多點開花，「五一」文旅熱潮湧動
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「反向旅遊」大熱、「Ｃｈｉｎａ，Ｔｒａｖｅｌ＋Ｃｈｉｎａ，Ｓｈｏｐｐｉｎｇ」火爆、音
樂節人頭攢動……今年「五一」假期，國內文旅市場強勢復蘇、熱潮湧動，呈多點開花態勢。專
家表示，假期是拉動內需、激活消費潛力的重要節點，文旅熱現象折射出中國服務消費市場的巨
大潛力。
　
「五一」全社會跨區域人員流動量逾１４億人次
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從交通運輸部獲悉，今年「五一」假期期間（５月１日至５日），預計全社會跨區域人員流動量
累計１４﹒６７億人次，日均２﹒９３億人次，同比增長８﹒０％。其中，鐵路客運量累計
１０１６９﹒２萬人次，日均２０３３﹒８萬人次，同比增長１０﹒８％。公路人員流動量（包
括高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量、公路營業性客運量）累計１３﹒４５億人
次，日均２﹒６９億人次，同比增長７﹒６％。水路客運量累計８６８﹒９萬人次，日均
１７３﹒８萬人次，同比增長２４﹒９％。民航客運量累計１１１４﹒３萬人次，日均
２２２﹒９萬人次，同比增長１１﹒８％。
　
盤中升破７﹒２０元關口，離岸人民幣對美元匯率走強
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５月５日盤中，離岸人民幣對美元匯率升破７﹒２０元（人民幣．下同）關口，創２０２４年
１２月以來新高。專家表示，在中國宏觀經濟運行穩定、政策防範匯率超調風險等因素的帶動下
，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定具有堅實基礎。
　
　
《上海證券報》
　
滬深上市公司２０２４年超七成實現盈利
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
從２０２４年年報來看，在增強效能方面，上市公司回款速度加快，現金流壓力有所緩解；在重
視回報方面，上市公司分紅回購再創新高，回報投資者力度持續加大；在提高質量方面，常態化
退市局面逐步形成，資本市場吐故納新持續顯效。截至４月３０日，滬深兩市共５１００多家上
市公司披露了２０２４年年報。年報數據顯示，２０２４年滬深上市公司業績保持韌性，７４％
的上市公司實現盈利，４８％的上市公司盈利正增長。
　
「五一」消費市場全面增長多點開花
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去大理賞花、逛集市；去青島趕海、看日落；去重慶榮昌吃鹵鵝、遊古鎮……今年「五一」假期
，居民旅遊熱情高漲，不少年輕人「跟著演出去旅行」，國潮遊、跨境遊等多業態受青睞，各地
推出豐富多彩的文旅活動，推動文旅融合和科技賦能，假期文旅消費活力十足。
　
新品密集成立，今年以來２７００億元資金借道ＥＴＦ入市
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
盡管開年以來遭遇資金淨流出，但在４月７日中央匯金等機構強力增持後，今年前四個月ＥＴＦ
淨申購額依然高達１７００億元。從權益類ＥＴＦ產品情況看，今年以來新成立的ＥＴＦ及
ＥＴＦ聯接基金數量超過１６０隻，發行規模近千億元。兩者疊加，今年以來約２７００億元資
金借道ＥＴＦ入市，成為穩定市場的重要力量。
　
　
《證券時報》
　
「五一」假期消費市場紅火，入境遊增超一倍
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假期消費是觀察經濟活力的重要窗口。今年「五一」假期，全國消費市場繁榮活躍，文旅消費多
點開花。據商務部商務大數據監測，假期全國重點零售和餐飲企業銷售額同比增長６﹒３％。交
通運輸部信息顯示，５月１日至５日，預計全社會跨區域人員流動量累計１４﹒６７億人次，日
均２﹒９３億人次，同比增長８﹒０％，其中鐵路、水路和民航的客運量同比均實現兩位數增長
。人員流動帶來了服務消費持續升溫，餐飲文旅市場紅火。據商務大數據監測，假期全國重點監
測餐飲企業銷售額同比增長８﹒７％。
　
藍佛安、潘功勝出席東盟與中日韓（１０＋３）財長和央行行長會議
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第２８屆東盟與中日韓（１０＋３）財長和央行行長會議５月４日在意大利米蘭舉行。會議主要
討論了全球和區域宏觀經濟形勢、１０＋３區域財金合作等議題，並發表了聯合聲明。各方在深
化區域內政策協調和加強區域金融安全網等領域達成一系列共識。財政部部長藍佛安出席會議並
表示，當前世界經濟格局深刻調整，不穩定不確定性因素明顯增多。中方願與１０＋３各方一道
，不斷深化區域財金合作。中國人民銀行行長潘功勝出席會議並指出，進一步完善清邁倡議機制
、強化本區域金融安全網至關重要。
　
第１３７屆廣交會圓滿收官，現場成交逾２５４億美元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
５月５日，廣交會線下展在廣州圓滿落幕。本屆廣交會到會境外採購商人數再創新高，現場意向
出口成交２５４﹒４億美元。數據顯示，截至５月４日，共有來自２１９個國家和地區的
２８８９３８名境外採購商到會，較第１３５屆廣交會增長１７﹒３％。新老採購商踴躍參會，
到會人數分別達１７１７５０人、１１７１８８人，分別增長１４﹒６％、２１﹒４％。新興市
場仍是廣交會最大客源地，共建「一帶一路」國家採購商１８７４５０人，增長１７﹒４％，佔
比達６４﹒９％。金磚國家採購商７２４１７人，增長２４﹒１％。（ｅｗ）

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