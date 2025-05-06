《神州經脈》五一丁財旺，中歐互撤制裁，滬指返三千三，人幣大漲

《神州經脈》內地五一假期結束，滬深股市復市５月開門紅，滬綜指今日（６日）高開高走

，收市升１﹒１３％，報３３１６﹒１１點，是４月３日以來收市重上及企穩三千三，深成指則

升１﹒８％，創業板指大升１﹒９７％。兩市成交錄１﹒３４萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日增１４％。稀土、華為概念板塊升幅領先，銀行及石油板塊下跌拖後腿。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２１６９，較上個交易日４時３０分收盤

價升４６３點子，三連升，創２０２４年１１月１１日以來近半年新高，全日在７﹒２１０５至

７﹒２３９８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒２００８，較上個交易日升６點子，

六連升，創４月７日以來一個月新高，與市場預測偏離仍有５１０點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 數據顯示，假期５天全國國內出遊３﹒１４億人次、同比增６﹒４％，國內遊客出遊總花

費１８０２﹒６９億元、同比增８％。《路透》根據官方數據計算，為期５天的五一假期，人均

消費僅增１﹒５％，達到５７４﹒１元，低於２０１９年疫情爆發前的人均支出６０３﹒４元。

數據又顯示，五一假期內地重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期上升６﹒３％。



２﹒ 財新最新公布的４月中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５０﹒７，低於

３月１﹒２個百分點，在擴張區間降至２０２４年１０月以來新低。此前公布的４月財新中國製

造業ＰＭＩ走低０﹒８個百分點至５０﹒４，為２月來最低。兩大行業景氣度雙降，當月綜合

ＰＭＩ產出指數下滑０﹒７個百分點至５１﹒１，顯示國內企業生產經營活動擴張步伐放緩。



３﹒ 對於有報道指中方已同歐洲議會相互取消交往限制，中國外交部發言人林劍在今日的例行

記者會上回應稱，過去幾年，中歐立法機構交往，因為眾所周知的原因出現了一些波折。當前形

勢下，雙方都認為中歐加強對話合作十分重要。經雙方商定，中方和歐洲議會決定同步全面取消

對相互交往的限制。



４﹒ 據《路透》引述調研機構Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ的數據顯示，從中國發貨的

ＳＨＥＩＮ（希音）和拼多多旗下電商平台Ｔｅｍｕ，４月份增加在歐洲的數字廣告支出，以應

對美國５月２日結束中國小額包裹關稅豁免，將業務從美國轉移。ＳＨＥＩＮ在法國和英國的廣

告支出按月增長３５％，Ｔｅｍｕ支出分別增長４０％和２０％。按年相比，ＳＨＥＩＮ在法國

的廣告支出增加４５％，在英國增加１００％；Ｔｅｍｕ在英國的廣告支出增加２０％，在法國

增加１１５％。



５﹒ 據彭博知名科技記者馬克．古爾曼（Ｍａｒｋ Ｇｕｒｍａｎ）預計，ｉＯＳ１８﹒６將

首次在中國大陸啟用部分蘋果ＡＩ功能，而這將由阿里和百度提供技術支持。具體來看，百度的

文心一言大模型將作為國行版蘋果ＡＩ的核心雲端智能引擎。同時，阿里將為蘋果提供審查引擎

，對ＡＩ生成內容進行本地合規審核。



６﹒ 華為開發者大會ＨＤＣ．２０２５定檔６月２０－２２日召開，華為邀請函顯示，這次大

會可深度體驗ＨａｒｍｏｎｙＯＳ最新版本設計，鴻蒙ＰＣ版也可能亮相。另外，據英國《金融

時報》報道，華為正在深圳興建先進芯片生產線，或生產自家用於智能手機與昇騰人工智能處理

器的７納米芯片，以降低中國對外國技術的依賴。



７﹒ 據外電報道，寧德時代正在尋求１０億美元貸款，以支持其在印尼的業務擴張。印尼擁有

豐富的鎳資源，是電池製造的重要原材料，這筆資金可能用於加強當地的電池生產能力，並進一

步鞏固寧德時代在全球新能源市場的地位。此外，寧德時代周二開始評估投資者對其香港招股的

認購意向。



８﹒ 截至５月５日２０時，淘寶閃購當日訂單已突破１０００萬單，距淘寶閃購業務正式上線

才６天。此外，淘寶閃購宣布聯合餓了麼向消費者免單送出１億杯奶茶、咖啡等茶飲，今早８時

起開放領取「免單卡」和「請客卡」。（ｓｌ）

