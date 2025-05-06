《鍾之日記》資金人流湧港，恒指喜獲支持

《鍾之日記》５月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



內地五一黃金周（５月１日至５日）假期結束，香港入境事務處公布，５天假期共有９１萬

多人次內地客訪港，較去年同期增加１９﹒２％，多於港府此前所預測的８０多萬人次。針對內

地人流行「特種兵旅遊」，訪港旅客於快餐店借宿過夜等等狀況，香港特首李家超出席行會前記

者會表示，相信新旅遊模式會常態化，香港作為一個好客的城市，現時要處理好內地旅客新旅遊

模式及新喜好，因此已要求文體旅局及各有關部門總結經驗，向由政務司司長領導的跨部門節慶

安排工作小組作出匯報，針對人流壓力點及旅客新旅遊模式進一步優化各個環節。



除了人流，資金亦在五一期間持續流入香港，自２０２０年以來，重新觸動港幣兌美元的聯

繫匯率機制，香港金融管理局在５月３日和５日，分別向市場注資４６５﹒３９億港元和

９５﹒３２億港元，今日再度入市，承接美元拋盤，向市場注入６０５﹒４３億港元流動性。三

次累計注資達１１６６﹒１４億港元。金管局總裁余偉文表示，至少三大主要原因推升港元需求

，包括股票投資、平倉活動推升港元需求，重磅大型ＩＰＯ來港及接下來兩三個月是香港的派息

期。



資金流、人流湧港，香江魚缸復市高收，恒生指數全日收報２２６６２，升１５８點或

０﹒７％，主板成交近２１３４億元。五一假期丁財兩旺，在眾多消費行業中，黃金首飾店受惠

，有店主表示，５天長假，生意額較正常時間上升３成。黃金股造好，赤峰黃金（０６６９３）

升近１３％，周大福 （０１９２９）升５﹒６％。飲料及食品股高走，農夫山泉

（０９６３３）收漲７％，表現最佳成份股。



澳門五一黄金周人流暢旺，５天假期共錄得３７５﹒４萬人次出入境，當中入境旅客約８５

萬人次，按年分別上升２５﹒６％和４０﹒８％。濠賭股受捧，金沙（０１９２８）升逾５％，

銀河娛樂（０００２７）升２﹒７８％。



＊Ａ股５月開門紅，滬指重上三千三＊



滬深股市復市５月開門紅，滬綜指高開高走，收市升１﹒１３％，報３３１６﹒１１點，是

４月３日以來收市重上及企穩三千三，深成指則升１﹒８％，創業板指大升１﹒９７％。兩市成

交錄１﹒３４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增１４％。稀土、華為概念板塊升幅領先

，銀行及石油板塊下跌拖後腿。



數據顯示，假期５天國內出遊人次增６﹒４％、出遊總花費１８０２﹒６９億元，同比增

８％。《路透》根據官方數據計算，為期５天的五一假期，人均消費僅增１﹒５％，達到

５７４﹒１元，低於２０１９年疫情爆發前的人均支出６０３﹒４元。商務部數據，五一假期內

地重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期上升６﹒３％。旅遊及消費股升跌互見。



＊螞蟻國際計劃獨立在港上市，耀才證券再度熱炒＊



螞蟻集團據報計劃將旗下海外業務在港上市，早前獲螞蟻集團入主的耀才證券

（０１４２８）再度熱炒，一度高見８﹒６５港元，創５２周新高，收漲近１８％，報８﹒３５

港元。阿里巴巴（０９９８８）收升近１﹒５％，一度高見１２４﹒７港元，創１０天新高。



《財新》引述消息指出，螞蟻集團計劃將旗下海外業務，在新加坡註冊的螞蟻國際（Ａｎｔ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）獨立在香港上市。報道提到，螞蟻國際的收入約佔螞蟻集團兩

成。螞蟻國際現時憑藉Ａｌｉｐａｙ＋、安通環球和萬里匯三大核心產品，覆蓋Ｂ２Ｂ收付兌等

跨境支付服務。



螞蟻集團近期耗資超過２８億港元入主香港老牌券商耀才證券，這一舉動被認為是螞蟻集團

進軍互聯網券商市場的策略，未來將與富途、老虎等同類券商展開激烈競爭。



值得一提的是，螞蟻集團在２０２０年曾計劃在香港上市，但最終因內地監管部門的幹預而

被迫叫停。隨著２０２４年３月的架構重組，螞蟻集團將全球化業務的螞蟻國際、數據庫業務的

ＯｃｅａｎＢａｓｅ以及負責其他科技業務的螞蟻數科分別成立董事會，並實行ＣＥＯ負責制，

這一舉措被認為將使各業務單位能夠更靈活地面對市場挑戰。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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